Понад 20 країн зголосилися взяти участь у першому засіданні Ради миру Трампа

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що у першому засіданні Ради миру для Гази візьмуть участь представники понад 20 країн світу.
Головні тези:
- Перше засідання Ради миру Трампа зібрало представників понад 20 країн світу для обговорення ситуації в Газі.
- Очікується, що країни-учасниці зобов'яжуться надати понад 5 млрд дол на реконструкцію і гуманітарні зусилля в регіоні.
Незабаром відбудеться перше засідання Ради миру Трампа
Про це заявили у пресслужбі Білого дому
Вона розповіла, що під час цього засідання Дональд Трамп оголосить про зобов'язання країн-учасниць надати понад 5 млрд дол на реконструкцію та гуманітарні зусилля в Газі, а також направити тисячі військовослужбовців та працівників правоохоронних органів для розгортання в анклаві міжнародних стабілізаційних сил та поліції.
Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.
На церемонії підписання були присутні представники менш як 20 країн.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-