Понад 20 країн зголосилися взяти участь у першому засіданні Ради миру Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

The White House
Трам

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що у першому засіданні Ради миру для Гази візьмуть участь представники понад 20 країн світу.

Головні тези:

  • Перше засідання Ради миру Трампа зібрало представників понад 20 країн світу для обговорення ситуації в Газі.
  • Очікується, що країни-учасниці зобов'яжуться надати понад 5 млрд дол на реконструкцію і гуманітарні зусилля в регіоні.

Незабаром відбудеться перше засідання Ради миру Трампа

Про це заявили у пресслужбі Білого дому

Знаю, що йдеться про більш ніж 20 країн, а це вказує на великий інтерес до засідання. Не зачитуватиму вам список із 20 країн із трибуни, але ми його надамо пізніше.

Вона розповіла, що під час цього засідання Дональд Трамп оголосить про зобов'язання країн-учасниць надати понад 5 млрд дол на реконструкцію та гуманітарні зусилля в Газі, а також направити тисячі військовослужбовців та працівників правоохоронних органів для розгортання в анклаві міжнародних стабілізаційних сил та поліції.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менш як 20 країн.

З держав-членів Європейського Союзу у заснуванні Ради миру взяли участь Угорщина та Болгарія. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що особисто поїде до Трампа на засідання його Ради миру.

