Понад 20 країн зголосилися взяти участь у першому засіданні Ради миру Трампа

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що у першому засіданні Ради миру для Гази візьмуть участь представники понад 20 країн світу.

Незабаром відбудеться перше засідання Ради миру Трампа

Про це заявили у пресслужбі Білого дому

Знаю, що йдеться про більш ніж 20 країн, а це вказує на великий інтерес до засідання. Не зачитуватиму вам список із 20 країн із трибуни, але ми його надамо пізніше.

Вона розповіла, що під час цього засідання Дональд Трамп оголосить про зобов'язання країн-учасниць надати понад 5 млрд дол на реконструкцію та гуманітарні зусилля в Газі, а також направити тисячі військовослужбовців та працівників правоохоронних органів для розгортання в анклаві міжнародних стабілізаційних сил та поліції.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менш як 20 країн.