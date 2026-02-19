Более 20 стран согласились принять участие в первом заседании Совета мира Трампа
Более 20 стран согласились принять участие в первом заседании Совета мира Трампа

The White House
Трамп
Пресссекретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в первом заседании Совета мира для Газы примут участие более 20 стран мира.

Главные тезисы

  • Более 20 стран примут участие в первом заседании Совета мира Трампа, посвященного ситуации в Газе.
  • Ожидается, что страны-участницы выделят свыше 5 млрд долларов на реконструкцию и гуманитарные усилия в регионе.

В скором времени состоится первое заседание Совета мира Трампа

Об этом заявили в пресс-службе Белого дома

Знаю, что речь идет о более чем 20 странах, а это указывает на большой интерес к заседанию. Не буду зачитывать список из 20 стран с трибуны, но мы его предоставим позже.

Она рассказала, что во время этого заседания Дональд Трамп объявит об обязательствах стран-участниц предоставить более 5 млрд долл. на реконструкцию и гуманитарные усилия в Газе, а также направить тысячи военнослужащих и работников правоохранительных органов для развертывания в анклаве международных стабилизационных сил и полиции.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января был подписан в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредотачиваться на закреплении мира в Газе и его восстановлении, а затем взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран.

Из государств-членов Европейского Союза в создании Совета мира приняли участие Венгрия и Болгария. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично отправится в Трамп на заседание его Совета мира.

