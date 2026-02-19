Более 20 стран согласились принять участие в первом заседании Совета мира Трампа

Пресссекретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в первом заседании Совета мира для Газы примут участие более 20 стран мира.
Главные тезисы
- Более 20 стран примут участие в первом заседании Совета мира Трампа, посвященного ситуации в Газе.
- Ожидается, что страны-участницы выделят свыше 5 млрд долларов на реконструкцию и гуманитарные усилия в регионе.
В скором времени состоится первое заседание Совета мира Трампа
Об этом заявили в пресс-службе Белого дома
Она рассказала, что во время этого заседания Дональд Трамп объявит об обязательствах стран-участниц предоставить более 5 млрд долл. на реконструкцию и гуманитарные усилия в Газе, а также направить тысячи военнослужащих и работников правоохранительных органов для развертывания в анклаве международных стабилизационных сил и полиции.
Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января был подписан в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредотачиваться на закреплении мира в Газе и его восстановлении, а затем взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.
На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран.
