Понад 20 російських БпЛА атакували Кропивницький — є постраждалі та руйнування

Російські війська масовано атакували дронами Кропивницький у ніч на 20 березня. Це був наймасштабніший удар по місту з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Росія атакувала Кропивницький: є поранені та руйнування

Перші вибухи пролунали у місті близько 22:00 19 березня. Жителі повідомляли у соцмережах про серію вибухів, а також про масовані пожежі. Поширити

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що це була наймасованіша атака дронів на Кропивницький від лютого 2022 року.

На превеликий жаль, постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. За період великої війни наймасованіший удар по місту. Близько 21 дрона прилетіли і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки.

За словами голови Кіровоградської ОВА, на вулиці Миру у Кропивницькому були масовано пошкоджені житлові будинки. Внаслідок атаки у будинках вибиті вікна і двері.

Як пізніше уточнила Державна служба з надзвичайних ситуацій, через масовану атаку у Кропивницькому пошкоджена цивільна інфраструктура — житлові будинки у декількох районах. Вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції. Поширити

Спочатку ДСНС повідомила про вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Поліція станом на 7:15 уточнила, що кількість постраждалих зросла до 10, з яких четверо — діти.

На місці влучань у Кропивницькому продовжують працювати усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. У місті розгорнули пункт незламності, а ОВА провела засідання оперативного штабу.

Психологи допомагають людям у Кропивницькому

"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу Кіровоградської області було пошкоджено інфраструктуру. З міркувань безпеки "УЗ" змінила маршрут руху для низки поїздів:

№ 53 Дніпро — Одеса;

№ 92/60 Одеса — Харків/Краматорськ;

№ 7 Харків — Одеса;

№ 128 Львів — Запоріжжя;

№ 52 Одеса — Запоріжжя.

Через обхідні маршрути рух потягів мав затриматися на три години. До станцій у Кіровоградській області, які поїзди вимушені були оминути, пасажирів довозили ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.