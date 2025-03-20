Понад 20 російських БпЛА атакували Кропивницький — є постраждалі та руйнування

Російські війська масовано атакували дронами Кропивницький у ніч на 20 березня. Це був наймасштабніший удар по місту з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Головні тези:
- Російські війська здійснили масовану атаку дронами на Кропивницький у ніч на 20 березня, поранено декілька осіб та спричинено руйнування.
- Це наймасштабніший удар по місту ще з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році, внаслідок чого постраждали житлові мікрорайони та цивільна інфраструктура.
- Під час атаки у будинках були вибиті вікна та двері, зруйновані балкони та пошкоджені конструкції, є постраждалі, включаючи дітей.
Росія атакувала Кропивницький: є поранені та руйнування
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що це була наймасованіша атака дронів на Кропивницький від лютого 2022 року.
На превеликий жаль, постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. За період великої війни наймасованіший удар по місту. Близько 21 дрона прилетіли і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки.
За словами голови Кіровоградської ОВА, на вулиці Миру у Кропивницькому були масовано пошкоджені житлові будинки. Внаслідок атаки у будинках вибиті вікна і двері.
Спочатку ДСНС повідомила про вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Поліція станом на 7:15 уточнила, що кількість постраждалих зросла до 10, з яких четверо — діти.
На місці влучань у Кропивницькому продовжують працювати усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. У місті розгорнули пункт незламності, а ОВА провела засідання оперативного штабу.
"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу Кіровоградської області було пошкоджено інфраструктуру. З міркувань безпеки "УЗ" змінила маршрут руху для низки поїздів:
№ 53 Дніпро — Одеса;
№ 92/60 Одеса — Харків/Краматорськ;
№ 7 Харків — Одеса;
№ 128 Львів — Запоріжжя;
№ 52 Одеса — Запоріжжя.
Через обхідні маршрути рух потягів мав затриматися на три години. До станцій у Кіровоградській області, які поїзди вимушені були оминути, пасажирів довозили ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.
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