РФ атакувала Кропивницький — загинула людина, ще одна поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Кропивницький — загинула людина, ще одна поранена

Андрій Райкович / Кіровоградська ОВА
РФ атакувала Кропивницький — загинула людина, ще одна поранена

18 вересня російські війська атакували місто Кропивницький. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — поранена. 

Головні тези:

  • У результаті атаки російських військ на Кропивницький загинула одна людина, а ще одна отримала поранення.
  • Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено кілька житлових будинків і виникла пожежа у одному з дворів.
  • Війська України відбили напад російських окупантів, збивши 46 ударних безпілотників та заходячи засобами РЕБ один ракети в Росію.
  • Протиповітряна оборона у Миколаївській, Херсонській, Черкаській та інших областях діє ефективно і утримує ворожі атаки.

Що відомо про обстріл Росією Кропивницького

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків.

В одному з дворів сталася пожежа. Відомо про загиблого.

Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка.

Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці, — додав Андрій Райкович.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 вересня

Як зазначають військові, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу ворога залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних БпЛА.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони, п'ять БпЛА локаційно втрачені, один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.

Внаслідок активної протидії Сил оборони, керовані авіаційні ракети не досягли бажаним противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, водночас попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

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