РФ атакувала Кропивницький — загинула людина, ще одна поранена

18 вересня російські війська атакували місто Кропивницький. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — поранена.
Головні тези:
- У результаті атаки російських військ на Кропивницький загинула одна людина, а ще одна отримала поранення.
- Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено кілька житлових будинків і виникла пожежа у одному з дворів.
- Війська України відбили напад російських окупантів, збивши 46 ударних безпілотників та заходячи засобами РЕБ один ракети в Росію.
- Протиповітряна оборона у Миколаївській, Херсонській, Черкаській та інших областях діє ефективно і утримує ворожі атаки.
Що відомо про обстріл Росією Кропивницького
Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків.
В одному з дворів сталася пожежа. Відомо про загиблого.
Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка.
Що відомо про атаку РФ на Україну 18 вересня
Як зазначають військові, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ (РФ).
До відбиття повітряного нападу ворога залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних БпЛА.
Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони, п'ять БпЛА локаційно втрачені, один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
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