Армія РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові. Постраждало 3 людей

15 вересня російські окупанти завдали ударів по Харкову. Наразі відомо, що є влучання у багатоповерхівку, також поранені люди.

Що відомо про обстріл Росією Харкова 15 вересня

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок атаки виникла пожежа. Також є руйнування.

Перед цим повідомляли про пуски керованих авіабомб на місто.

Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про пошкодження цивільної інфраструктури в Немишлянському районі. За його словами, троє людей отримали поранення.

Що відомо про атаку РФ на Україну 15 вересня

Як зазначають військові, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська та Чауди.

Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 10 "шахедів".

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові через ворожу атаку було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.