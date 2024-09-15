Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове. Пострадали 3 человека

15 сентября российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Пока известно, что есть попадания в многоэтажку, также ранены люди.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове 15 сентября, в результате чего были пожар и разрушения.
- По информации мэра Харькова Игоря Терехова, три человека получили ранения в результате атаки.
- Российские оккупанты также ударили по разным регионам Украины, в том числе по Одесщине и Запорожской области.
- Силы противовоздушной обороны защищали города Днепропетровск, Сумы, Полтаву и Николаев от воздушных нападений.
- Последнее сообщение от Олега Синегубова гласит, что российская армия атаковала здание поликлиники и учебного заведения в Харькове, но без жертв.
Что известно об обстреле Россией Харькова 15 сентября
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки возник пожар. Также есть разрушение.
Перед этим сообщали о пусках управляемых авиабомб на город.
Затем руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о повреждении гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. По его словам, три человека получили ранения.
Что известно об атаке РФ на Украину 15 сентября
Как отмечают военные, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.
Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.
Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "шахедов".
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове из-за вражеской атаки было повреждено здание поликлиники и произошел пожар в учебном заведении. Обошлось без пострадавших.
Также руководитель ОВА отметил, что примерно за час до этого, 14 сентября в 23:20, росармия запустила две управляемые авиабомбы для атаки. В Харькове из-за этого обстрела возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе.
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