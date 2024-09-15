Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове. Пострадали 3 человека

15 сентября российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Пока известно, что есть попадания в многоэтажку, также ранены люди.

Что известно об обстреле Россией Харькова 15 сентября

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки возник пожар. Также есть разрушение.

Перед этим сообщали о пусках управляемых авиабомб на город.

Затем руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о повреждении гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. По его словам, три человека получили ранения.

Что известно об атаке РФ на Украину 15 сентября

Как отмечают военные, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.

Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "шахедов".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове из-за вражеской атаки было повреждено здание поликлиники и произошел пожар в учебном заведении. Обошлось без пострадавших.