РФ атаковала Кропивницкий — погиб человек, еще один ранен

18 сентября русские войска атаковали город Кропивницкий. В результате обстрела один человек погиб, еще один — ранен.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали город Кропивницкий, погиб один человек, еще один получил ранения.
- Украинские силы обороны активно противодействовали авиационным ракетам и беспилотникам, наносившим удары по объектам в городе.
- В результате сбито 46 ударных беспилотников, пять потеряно локационно, один ударный беспилотник улетел в Россию.
- Противовоздушная оборона действовала в нескольких областях, предотвращая серьезные последствия атаки на Кропивницкий.
Что известно об обстреле Россией Кропивницкого
Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов.
В одном из дворов произошел пожар. Известно о погибшем.
Кроме того, легкие ранения получила 90-летняя женщина.
Что известно об атаке РФ на Украину 18 сентября
Как отмечают военные, российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52 ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск (РФ).
К отражению воздушного нападения врага привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были сбиты 46 ударных БпЛА.
Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, пять БПЛА локационно потеряны, один вражеский ударный беспилотник улетел в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
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