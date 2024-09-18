РФ атаковала Кропивницкий — погиб человек, еще один ранен
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Кропивницкий — погиб человек, еще один ранен

Андрей Райкович / Кировоградская ОВА
РФ атаковала Кропивницкий — погиб человек, еще один ранен
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18 сентября русские войска атаковали город Кропивницкий. В результате обстрела один человек погиб, еще один — ранен.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали город Кропивницкий, погиб один человек, еще один получил ранения.
  • Украинские силы обороны активно противодействовали авиационным ракетам и беспилотникам, наносившим удары по объектам в городе.
  • В результате сбито 46 ударных беспилотников, пять потеряно локационно, один ударный беспилотник улетел в Россию.
  • Противовоздушная оборона действовала в нескольких областях, предотвращая серьезные последствия атаки на Кропивницкий.

Что известно об обстреле Россией Кропивницкого

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов.

В одном из дворов произошел пожар. Известно о погибшем.

Кроме того, легкие ранения получила 90-летняя женщина.

Медики уже оказали ему помощь. В госпитализации не нуждается. Все соответствующие службы работают на месте, — добавил Андрей Райкович.

Что известно об атаке РФ на Украину 18 сентября

Как отмечают военные, российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52 ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск (РФ).

К отражению воздушного нападения врага привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 46 ударных БпЛА.

Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, пять БПЛА локационно потеряны, один вражеский ударный беспилотник улетел в Россию.

В результате активного противодействия Сил обороны, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемого противника целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, одновременно предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

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