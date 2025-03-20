Более 20 российских БпЛА атаковали Кропивницкий — есть пострадавшие и разрушения

Российские войска массированно атаковали дронов Кропивницкий в ночь на 20 марта. Это был самый масштабный удар по городу с начала вторжения России в Украину в 2022 году.
Главные тезисы
- Российские войска совершили массированную атаку дронами на Кропивницкий, что привело к пострадавшим жителям и разрушениям инфраструктуры.
- Украинская инфраструктура, включая железнодорожную сеть, была повреждена, что привело к изменению маршрутов поездов и задержкам в движении.
- Для обеспечения безопасности пассажиров и минимизации последствий атаки, украинские власти предпринимают меры по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим.
Россия атаковала Кропивницкий: есть раненые и разрушения
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что это была самая массированная атака дронов на Кропивницкий с февраля 2022 года.
К величайшему сожалению, пострадали жилые микрорайоны города Кропивницкого. За период великой войны самый массированный удар по городу. Около 21 дрона прилетели и их обломки, а кое-где и удары дрону пришлись на жилые кварталы, и частный сектор, и многоэтажки.
По словам главы Кировоградской ОВА, на улице Мира в Кропивницком были массированы поврежденные жилые дома. В результате атаки в домах выбиты окна и двери.
Сначала ГСЧС сообщила о восьми пострадавших, среди которых ребенок. Полиция по состоянию на 7:15 уточнила, что количество пострадавших выросло до 10, из которых четверо — дети.
На месте попадания в Кропивницком продолжают работать все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. В городе развернули пункт несокрушимости, а ОВА провела заседание оперативного штаба.
"Укрзализныця" сообщила, что в результате обстрела Кировоградской области была повреждена инфраструктура. Из соображений безопасности "УЗ" изменила маршрут движения для ряда поездов:
№ 53 Днепр — Одесса;
№ 92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;
№ 7 Харьков — Одесса;
№ 128 Львов — Запорожье;
№ 52 Одесса — Запорожье.
Из-за обходных маршрутов движение поездов должно было задержаться на три часа. До станций в Кировоградской области, поезда вынуждены были миновать, пассажиров довозили утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.
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