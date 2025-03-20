Более 20 российских БпЛА атаковали Кропивницкий — есть пострадавшие и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Более 20 российских БпЛА атаковали Кропивницкий — есть пострадавшие и разрушения

Андрей Райкович / Кировоградская ОВА
Кропивницкий
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Российские войска массированно атаковали дронов Кропивницкий в ночь на 20 марта. Это был самый масштабный удар по городу с начала вторжения России в Украину в 2022 году.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили массированную атаку дронами на Кропивницкий, что привело к пострадавшим жителям и разрушениям инфраструктуры.
  • Украинская инфраструктура, включая железнодорожную сеть, была повреждена, что привело к изменению маршрутов поездов и задержкам в движении.
  • Для обеспечения безопасности пассажиров и минимизации последствий атаки, украинские власти предпринимают меры по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим.

Россия атаковала Кропивницкий: есть раненые и разрушения

Первые взрывы прогремели в городе около 22:00 19 марта. Жители сообщали в соцсетях о серии взрывов, а также о массированных пожарах.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что это была самая массированная атака дронов на Кропивницкий с февраля 2022 года.

К величайшему сожалению, пострадали жилые микрорайоны города Кропивницкого. За период великой войны самый массированный удар по городу. Около 21 дрона прилетели и их обломки, а кое-где и удары дрону пришлись на жилые кварталы, и частный сектор, и многоэтажки.

По словам главы Кировоградской ОВА, на улице Мира в Кропивницком были массированы поврежденные жилые дома. В результате атаки в домах выбиты окна и двери.

Как позже уточнила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за массированной атаки в Кропивницком повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома в нескольких районах. Выбитые окна, разрушенные балконы, получили повреждения конструкции.

Сначала ГСЧС сообщила о восьми пострадавших, среди которых ребенок. Полиция по состоянию на 7:15 уточнила, что количество пострадавших выросло до 10, из которых четверо — дети.

На месте попадания в Кропивницком продолжают работать все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. В городе развернули пункт несокрушимости, а ОВА провела заседание оперативного штаба.

Психологи помогают людям в Кропивницком

"Укрзализныця" сообщила, что в результате обстрела Кировоградской области была повреждена инфраструктура. Из соображений безопасности "УЗ" изменила маршрут движения для ряда поездов:

  • № 53 Днепр — Одесса;

  • № 92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;

  • № 7 Харьков — Одесса;

  • № 128 Львов — Запорожье;

  • № 52 Одесса — Запорожье.

Из-за обходных маршрутов движение поездов должно было задержаться на три часа. До станций в Кировоградской области, поезда вынуждены были миновать, пассажиров довозили утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

Поезд № 790/789 Кропивницкий — Киев отправился позже указанного в графике времени через обследование инфраструктуры. По состоянию на 2.30 "Укрзализныця" возобновила движение поездов через станцию в Кропивницком.

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