Понад 50 суден «тіньового флоту» Росії належать дубайським компаніям

Дубай перетворився на важливий центр для російського «тіньового флоту», а компанії, зареєстровані там, володіють щонайменше 55 суднами, що перебувають у західних санкційних списках.

Дубайські компанії допомагають РФ обходити санкції

Про це йдеться у розслідуванні редакції MOT фінського видання Yle.

Зазначається, що судном Eagle S, яке підозрюється у пошкодженні електрокабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, також володіє дубайська компанія.

Журналісти вивчили походження 149 суден російського «тіньового флоту», які перебувають у санкційних списках Заходу. Розслідування показує, що Росія створила широку міжнародну мережу для обходу економічних санкцій.

«Тіньовий флот» насамперед використовують для транспортування нафти та газу з Росії під прапорами країн, які не підпадають під санкції.

Зокрема назви судів, прапори та власники, які використовуються РФ, постійно змінюються. Близько третини суден, дані про які вивчили журналісти, змінили свої назви протягом місяця після запровадження санкцій чи пізніше. Майже стільки ж суден змінили власників та керуючі компанії, що відповідальні за їхню діяльність. Понад п'ята частина суден перейшли під інші прапори.

Журналісти вважають, що цифри, ймовірно, є ще більшими, оскільки ЄС та Велика Британія додали до своїх списків санкцій десятки танкерів після середини грудня. Поширити

Наголошується, що компанії-власники розташовані не тільки в Дубаї, а й в Індії, Китаї, а також у невеликих острівних державах, де легко приховати справжні відносини власності.

Минулого року до Європи було поставлено рекордну кількість російського скрапленого газу.

США ухвалили санкції проти “тіньового флоту” РФ

США розширили санкції проти енергетичного сектору РФ, в тому числі сотень танкерів тіньового флоту.

Обмежувальні заходи торкнулися 183 суден так званого “тіньового флоту”.

Деякі із суден, проти яких сьогодні запроваджені санкції, транспортували не лише російську, а й підсанкційну іранську нафту. Поширити

До санкційного переліку внесено найбільшу у РФ комерційну судноплавну компанію “Совкомфлот”, а також нафтовидобувні компанії “Газпром Нафта” та “Сургутнафтогаз” разом із їх “доньками”.