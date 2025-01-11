Более 50 судов «теневого флота» России принадлежат дубайским компаниям

Дубай превратился в важный центр для российского «теневого флота», а компании, зарегистрированные там, владеют по меньшей мере 55 суднами, находящимися в западных санкционных списках.
Главные тезисы
- Более 50 судов “теневого флота” России находятся под управлением дубайских компаний, помогая обойти экономические санкции.
- Цели судов “теневого флота” в основном заключаются в транспортировке нефти и газа из России под флагами стран, не попавших под санкции.
- Расследование показывает, что Россия создала широкую международную сеть для обхода санкций, включая изменение названий, флагов и владельцев судов.
Дубайские компании помогают РФ обходить санкции
Об этом идет речь в расследовании редакции MOT финского издания Yle.
Отмечается, что судном Eagle S, подозреваемым в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, также владеет дубайская компания.
Журналисты изучили происхождение 149 судов российского «теневого флота», находящихся в санкционных списках Запада. Расследование показывает, что Россия создала широкую международную сеть по обходу экономических санкций.
«Теневой флот» прежде всего используют для транспортировки нефти и газа из России под флагами стран, не подпадающих под санкции.
В частности, названия судов, флаги и владельцы, используемые РФ, постоянно меняются. Около трети судов, данные о которых изучили журналисты, изменили свои названия в течение месяца после введения санкций или позже. Почти столько же судов сменили владельцев и управляющие компании, ответственные за их деятельность. Более пятой части судов перешли под другие флаги.
Отмечается, что компании владельцы расположены не только в Дубае, но и в Индии, Китае, а также в небольших островных государствах, где легко скрыть подлинные отношения собственности.
В прошлом году в Европу было поставлено рекордное количество российского сжиженного газа.
США приняли санкции против "теневого флота" РФ
США расширили санкции против энергетического сектора РФ, в том числе сотни танкеров теневого флота.
Ограничительные меры коснулись 183 судов так называемого "теневого флота".
В санкционный перечень внесена крупнейшая в РФ коммерческая судоходная компания "Совкомфлот", а также нефтедобывающие компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз" вместе с их "дочками".
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