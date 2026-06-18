Понад 500 рейсів затрималися в аеропортах Москви на тлі масованої атаки дронів

В аеропортах московського авіавузла скасували та затримали 527 рейсів на тлі масованої атаки дронів.
Головні тези:
- У московських аеропортах скасували та затримали понад 500 рейсів через масовану атаку дронів.
- Найбільші збої в роботі літаків відзначено в аеропортах Шереметьєво та Внуково.
- Безпілотники також атакували об'єкти в Ростовській та Бєлгородській областях Росії, викликавши пожежі.
Атака дронів на Москву затримала в аеропортах понад 500 рейсів
Найбільші збої виникли в Шереметьєво: станом на 11:00 там скасували 50 рейсів на виліт і 60 на приліт, ще 147 рейсів затримали. У Внуково скасували 41 рейс, а затримали 133.
У Домодєдово не змогли вилетіти 25 рейсів: дев'ять скасували, 16 затримали. На приліт скасували 10 рейсів, ще 56 затримали. У Жуковському затримали щонайменше чотири рейси на виліт і скасували один рейс на приліт.
Росавіація заявила, що зняла обмеження у Внуково та Шереметьєво, тоді як Домодєдово і Жуковський приймають та відправляють рейси за погодженням.
Українські безпілотники 18 червня прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-