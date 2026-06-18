Более 500 рейсов задержались в аэропортах Москвы на фоне массированной атаки дронов

Атака дронов на Москву задержала в аэропортах более 500 рейсов

Самые большие сбои возникли в Шереметьево: по состоянию на 11:00 там упразднили 50 рейсов на вылет и 60 на прилет, еще 147 рейсов задержали. Во Внуково отменили 41 рейс, а задержали 133 рейса.

В Домодедово не смогли вылететь 25 рейсов: девять упразднили, 16 задержали. На прилет упразднили 10 рейсов, еще 56 задержали. В Жуковском задержали минимум четыре рейса на вылет и отменили один рейс на прилет.

Росавиация заявила, что сняла ограничения во Внуково и Шереметьево, в то время как Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию.

Украинские беспилотники 18 июня прорвали эшелонированную противовоздушную оборону российской столицы и поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул огромный пожар. Российские СМИ называют эту атаку самой масштабной за последние 2 года.