Более 500 рейсов задержались в аэропортах Москвы на фоне массированной атаки дронов
Категория
Экономика
Дата публикации

Более 500 рейсов задержались в аэропортах Москвы на фоне массированной атаки дронов

Москва
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Источник:  online.ua

В аэропортах московского авиаузла отменили и задержали 527 рейсов на фоне массированной атаки дронов.

Главные тезисы

  • Более 500 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за массированной атаки дронов.
  • Наибольшие сбои произошли в аэропортах Шереметьево и Внуково.

Атака дронов на Москву задержала в аэропортах более 500 рейсов

Самые большие сбои возникли в Шереметьево: по состоянию на 11:00 там упразднили 50 рейсов на вылет и 60 на прилет, еще 147 рейсов задержали. Во Внуково отменили 41 рейс, а задержали 133 рейса.

В Домодедово не смогли вылететь 25 рейсов: девять упразднили, 16 задержали. На прилет упразднили 10 рейсов, еще 56 задержали. В Жуковском задержали минимум четыре рейса на вылет и отменили один рейс на прилет.

Росавиация заявила, что сняла ограничения во Внуково и Шереметьево, в то время как Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию.

Украинские беспилотники 18 июня прорвали эшелонированную противовоздушную оборону российской столицы и поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул огромный пожар. Российские СМИ называют эту атаку самой масштабной за последние 2 года.

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