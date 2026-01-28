Понад 700 населених пунктів України залишаються без світла через негоду

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов провів брифінг щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 28 січня.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, вимушено застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

По всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Поширити

Через негоду без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

У зв’язку з масованими атаками РФ українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб.

Перший заступник Міністра подякував споживачам за витримку та закликав максимально раціонально споживати електроенергію, а також висловив вдячність енергетикам, тепловикам і рятувальникам за цілодобову роботу.