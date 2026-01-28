Более 700 населенных пунктов Украины остаются без света из-за непогоды
Более 700 населенных пунктов Украины остаются без света из-за непогоды

Министерство энергетики Украины
свет
Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов провел брифинг по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 28 января.

Главные тезисы

  • Более 700 населенных пунктов Украины остаются без электроснабжения из-за непогоды и обстрелов энергетической инфраструктуры.
  • Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме для восстановления электроснабжения в регионах с критической ситуацией.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной

В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.

В Киеве и в Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, вынужденно применяются экстренные отключения. Возврат к прогнозируемым почасовым графикам состоится после стабилизации работы энергосистемы.

По всей стране действуют графики почасовых отключений для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В ряде регионов дополнительно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Сложнее остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

В связи с массированными атаками РФ украинская энергетика работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.

Первый заместитель Министра поблагодарил потребителей за выдержку и призвал максимально рационально потреблять электроэнергию, а также выразил благодарность энергетикам, тепловикам и спасателям за круглосуточную работу.

