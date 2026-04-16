Попередження Швеції. Росія може захопити острів на Балтиці

Швеція не виключає, що Росія вже найближчим часом може захопити один із островів Балтійського моря - і таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію.
Головні тези:
- Росія може провести невелику морську операцію на остров Готланд для випробування реакції НАТО.
- Захоплення острова може бути лише демонстрацією намірів Москви.
Росія готує провокацію проти НАТО на Балтиці
Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.
За словами Классона, Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі. Мета — виявити тріщини всередині альянсу, тим більше що Дональд Трамп відкрито погрожував скоротити підтримку європейських партнерів.
У вересні шведські збройні сили опублікували звіт, де прямо названо можливу ціль — острів Готланд. Росія могла б захопити його зненацька — морським або повітряно-десантним шляхом.
Втім, Классон уточнив: варіантів у Росії значно більше.
Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні.
Шведська військова розвідка у своєму нещодавньому звіті попередила: загроза з боку Росії зростатиме. Москва нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і вже зараз здатна завдати обмеженого удару в регіоні.
Классон також застеріг: завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки — Росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.
Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз.
