Попередження Швеції. Росія може захопити острів на Балтиці
Швеція не виключає, що Росія вже найближчим часом може захопити один із островів Балтійського моря - і таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію.

  • Росія може провести невелику морську операцію на остров Готланд для випробування реакції НАТО.
  • Захоплення острова може бути лише демонстрацією намірів Москви.

Росія готує провокацію проти НАТО на Балтиці

Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.

За словами Классона, Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі. Мета — виявити тріщини всередині альянсу, тим більше що Дональд Трамп відкрито погрожував скоротити підтримку європейських партнерів.

Нам слід бути насторожі та стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі.

У вересні шведські збройні сили опублікували звіт, де прямо названо можливу ціль — острів Готланд. Росія могла б захопити його зненацька — морським або повітряно-десантним шляхом.

Втім, Классон уточнив: варіантів у Росії значно більше.

Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні.

Шведська військова розвідка у своєму нещодавньому звіті попередила: загроза з боку Росії зростатиме. Москва нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і вже зараз здатна завдати обмеженого удару в регіоні.

Через п'ять років ситуація може бути ще серйознішою — Росія отримає можливість "здійснити збройний напад з метою захоплення великих територій і подальшого встановлення морського та повітряного панування".

Классон також застеріг: завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки — Росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.

Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз.

