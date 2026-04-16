Предупреждение Швеции. Россия может захватить остров на Балтике
Источник:  The Times

Швеция не исключает, что Россия в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря - и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию.

Главные тезисы

  • Швеция не исключает возможности захвата Россией острова на Балтике для провокации НАТО.
  • Россия готовит небольшую морскую операцию на остров Готланд для испытания реакции альянса.

Россия готовит провокацию против НАТО на Балтике

Об этом в интервью The Times заявил руководитель вооруженных сил Швеции Михаэль Классон.

По словам Классона, Кремль мог бы уже завтра приступить к небольшой морской операции в Балтийском море. Цель — выявить трещины внутри альянса, тем более что Дональд Трамп открыто угрожал сократить поддержку европейских партнеров.

Нам следует быть настороже и сдерживать Россию от такого рода авантюр с помощью нашего присутствия в стратегически важных районах на севере и, конечно, в Балтийском море.

В сентябре шведские вооруженные силы опубликовали отчет, где прямо названа возможная цель — остров Готланд. Россия могла бы захватить его врасплох — морским или воздушно-десантным путем.

Впрочем, Классон уточнил: вариантов в России гораздо больше.

Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть реакцию на политическом уровне.

Шведская военная разведка в своем недавнем отчете предупредила: угроза России будет расти. Москва наращивает военный потенциал вблизи Швеции и уже сейчас способна нанести ограниченный удар в регионе.

Через пять лет ситуация может быть еще более серьезной — Россия получит возможность "совершить вооруженное нападение с целью захвата больших территорий и последующего установления морского и воздушного господства".

Классон также предостерег: завершение войны в Украине не будет означать мир для Европы. Напротив, Россия сможет перегруппироваться и перебросить ресурсы на запад.

Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может даже Советский Союз.

Больше по теме

Франция имеет 3-4 года на подготовку к нападению России — генерал Мандон
"Хотят большой войны". Зеленский назвал сроки вероятного нападения России на страны Европы
Как НАТО может остановить нападение России на страны Балтии — аргументы генерала Годжеса
