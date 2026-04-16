Предупреждение Швеции. Россия может захватить остров на Балтике

Швеция не исключает, что Россия в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря - и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию.
Главные тезисы
- Швеция не исключает возможности захвата Россией острова на Балтике для провокации НАТО.
- Россия готовит небольшую морскую операцию на остров Готланд для испытания реакции альянса.
Россия готовит провокацию против НАТО на Балтике
Об этом в интервью The Times заявил руководитель вооруженных сил Швеции Михаэль Классон.
По словам Классона, Кремль мог бы уже завтра приступить к небольшой морской операции в Балтийском море. Цель — выявить трещины внутри альянса, тем более что Дональд Трамп открыто угрожал сократить поддержку европейских партнеров.
В сентябре шведские вооруженные силы опубликовали отчет, где прямо названа возможная цель — остров Готланд. Россия могла бы захватить его врасплох — морским или воздушно-десантным путем.
Впрочем, Классон уточнил: вариантов в России гораздо больше.
Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть реакцию на политическом уровне.
Шведская военная разведка в своем недавнем отчете предупредила: угроза России будет расти. Москва наращивает военный потенциал вблизи Швеции и уже сейчас способна нанести ограниченный удар в регионе.
Классон также предостерег: завершение войны в Украине не будет означать мир для Европы. Напротив, Россия сможет перегруппироваться и перебросить ресурсы на запад.
Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может даже Советский Союз.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-