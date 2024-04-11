Попри війну. Україна найбільше серед 29 "перехідних" країн покращила показник демократії

Протягом 2023 року Україна покращила показник демократії серед 29 країн Центральної Європи та Центральної Азії, попри продовження повномасштабного вторгнення Росії та на тлі загального погіршення рівня демократичного врядування в регіоні протягом останніх 20 років поспіль.

Україна підвищила показник демократії у 2023 році

Показник демократії України підвищився найбільше серед 29 країн.

Про це йдеться у звіті «Країни перехідного періоду 2024» (Nations in Transit 2024) міжнародної правозахисної організації Freedom House.

Як зазначається, з 29 «перехідних» країн в десяти спостерігалося зниження показників демократії у 2023 році, тоді як у п’яти ці показники покращилися порівняно з попереднім роком. Серед цих п’яти — Україна, яка загалом отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше за інші покращила оцінки.

У звіті наголошується, що Україна продовжила досягати значного прогресу у розбудові судових і антикорупційних інституцій, а також активно розслідувати хабарництво, в тому числі в армії.

freedomhouse.org

Найбільш яскравим прикладом є прагнення України побудувати стійку демократію, яка протистоїть екзистенційній загрозі з боку Москви. Революція Гідності 2014 року і подальше вторгнення Росії призвели до різкої трансформації системи управління, оскільки старі корупційні системи були викриті та викорінені новими кадрами реформаторів. Повномасштабне вторгнення Москви у 2022 році не тільки не зупинило цей процес, а й посилило його в деяких сферах. У 2023 році уряд Президента Володимира Зеленського зробив кроки щодо підвищення ефективності українських судів та антикорупційних органів, а також продемонстрував успіхи у розслідуванні корупції у судовій системі та армії. Поширити

Найвищі показники отримали Естонія (6,00 балів), Латвія та Словенія (по 5,79 бала), які належать до групи "консолідованих демократій". Найгірший рівень — у Туркменістану (1,00 бал), Таджикистану (1,04 бала), Росії і Азербайджану (по 1,07 бала) та Білорусі (1,11 бал), яких віднесено до групи «консолідованих авторитарних режимів».

Зазначається, що авторитарні режими посилюють свої атаки і підривають демократичне врядування в регіоні.

У звіті Freedom House міститься заклик до демократичних країн бути готовими інвестувати більш значні кошти у військову підготовку та забезпечити Україну зброєю, необхідною для перемоги над вторгненням Москви на її суверенну територію.

Якщо цього не зробити, це лише закріпить поточні негативні тенденції та зробить стримування авторитарної експансії в майбутньому дорожчим як у цьому регіоні, так і в усьому світі.

Український закордонний паспорт піднявся у міжнародному рейтингу

Український закордонний паспорт посів 32-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.

Зазначається, що 32-ту позицію Україна розділяє з Гренадою та Сент-Люсією у Карибському морі.

Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст на 21 позицію). Вона піднялася ще на дві позиції за минулий рік. Поширити

Перше місце розділяють між собою Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія (194 країн). Останнє місце в рейтингу замикає Афганістан (28 країн).

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, розподіляючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.