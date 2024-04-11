Несмотря на войну. Украина больше всего среди 29 "переходных" стран улучшила показатель демократии

В течение 2023 года Украина улучшила показатель демократии среди 29 стран Центральной Европы и Центральной Азии, несмотря на продолжение полномасштабного вторжения России и на фоне общего ухудшения уровня демократического управления в регионе в течение последних 20 лет подряд.

Украина повысила показатель демократии в 2023 году

Показатель демократии Украины повысился больше среди 29 стран.

Об этом говорится в отчете Страны переходного периода 2024 (Nations in Transit 2024) международной правозащитной организации Freedom House.

Как отмечается, из 29 «переходных» стран в десяти наблюдалось снижение показателей демократии в 2023 году, в то время как у пяти эти показатели улучшились по сравнению с предыдущим годом. Среди этих пяти — Украина, которая в целом получила 3,43 балла из возможных семи и больше других улучшила оценки.

В отчете отмечается, что Украина продолжила добиваться значительного прогресса в строительстве судебных и антикоррупционных институций, а также активно расследовать взяточничество, в том числе в армии.

freedomhouse.org

Наиболее ярким примером является стремление Украины построить устойчивую демократию, противостоящую экзистенциальной угрозе со стороны Москвы. Революция Достоинства 2014 года и последующее вторжение России привели к резкой трансформации системы управления, поскольку старые коррупционные системы были разоблачены и искоренены новыми кадрами реформаторов. Полномасштабное вторжение Москвы в 2022 году не только не остановило этот процесс, но усилило его в некоторых сферах. В 2023 году правительство Президента Владимира Зеленского сделало шаги по повышению эффективности украинских судов и антикоррупционных органов, а также продемонстрировало успехи в расследовании коррупции в судебной системе и армии. Поделиться

Самые высокие показатели получили Эстония (6,00 баллов), Латвия и Словения (по 5,79 балла), относящиеся к группе "консолидированных демократий". Худший уровень — у Туркменистана (1,00 балла), Таджикистана (1,04 балла), России и Азербайджана (по 1,07 балла) и Беларуси (1,11 балла), отнесенных к группе «консолидированных авторитарных режимов».

Отмечается, что авторитарные режимы ужесточают свои атаки и подрывают демократическое управление в регионе.

В отчете Freedom House содержится призыв к демократическим странам быть готовыми инвестировать более значительные средства в военную подготовку и обеспечить Украину оружием, необходимым для победы над вторжением Москвы на ее суверенную территорию.

Если этого не сделать, это лишь закрепит текущие негативные тенденции и сделает сдерживание авторитарной экспансии в будущем более дорогим как в этом регионе, так и во всем мире.

Украинский загранпаспорт поднялся в международном рейтинге

Украинский загранпаспорт занял 32-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 стран.

32-ю позицию Украина разделяет с Гренадой и Сент-Люсией в Карибском море.

Украина входит в топ-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет (чистый общий прирост на 21 позицию). Она поднялась еще на две позиции за прошлый год. Поделиться

Первое место разделяют между собой Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания (194 страны). Последнее место в рейтинге замыкает Афганистан (28 стран).

Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, распределяя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляет более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.