Несмотря на войну. Украина больше всего среди 29 "переходных" стран улучшила показатель демократии

В течение 2023 года Украина улучшила показатель демократии среди 29 стран Центральной Европы и Центральной Азии, несмотря на продолжение полномасштабного вторжения России и на фоне общего ухудшения уровня демократического управления в регионе в течение последних 20 лет подряд.
Украина повысила показатель демократии в 2023 году
Показатель демократии Украины повысился больше среди 29 стран.
Об этом говорится в отчете Страны переходного периода 2024 (Nations in Transit 2024) международной правозащитной организации Freedom House.
Как отмечается, из 29 «переходных» стран в десяти наблюдалось снижение показателей демократии в 2023 году, в то время как у пяти эти показатели улучшились по сравнению с предыдущим годом. Среди этих пяти — Украина, которая в целом получила 3,43 балла из возможных семи и больше других улучшила оценки.
В отчете отмечается, что Украина продолжила добиваться значительного прогресса в строительстве судебных и антикоррупционных институций, а также активно расследовать взяточничество, в том числе в армии.
Самые высокие показатели получили Эстония (6,00 баллов), Латвия и Словения (по 5,79 балла), относящиеся к группе "консолидированных демократий". Худший уровень — у Туркменистана (1,00 балла), Таджикистана (1,04 балла), России и Азербайджана (по 1,07 балла) и Беларуси (1,11 балла), отнесенных к группе «консолидированных авторитарных режимов».
Отмечается, что авторитарные режимы ужесточают свои атаки и подрывают демократическое управление в регионе.
В отчете Freedom House содержится призыв к демократическим странам быть готовыми инвестировать более значительные средства в военную подготовку и обеспечить Украину оружием, необходимым для победы над вторжением Москвы на ее суверенную территорию.
Если этого не сделать, это лишь закрепит текущие негативные тенденции и сделает сдерживание авторитарной экспансии в будущем более дорогим как в этом регионе, так и во всем мире.
Украинский загранпаспорт поднялся в международном рейтинге
Украинский загранпаспорт занял 32-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.
Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 стран.
32-ю позицию Украина разделяет с Гренадой и Сент-Люсией в Карибском море.
Первое место разделяют между собой Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания (194 страны). Последнее место в рейтинге замыкает Афганистан (28 стран).
Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, распределяя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляет более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.
Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.
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