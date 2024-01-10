Украинский загранпаспорт улучшил свою позицию в международном рейтинге

Украина входит в топ-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет (чистый общий прирост – на 21 позицию). Наша страна поднялась еще на две позиции в прошлом году.

Украинский загранпаспорт имеет высокий рейтинг

Украинский загранпаспорт занял 32-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов. Украинцы могут путешествовать без визы или оформлять ее по прибытии в 148 стран.

Об этом говорится на сайте компании Henley&Partners.

Украина входит в топ-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет (чистый общий прирост – на 21 позицию). Она поднялась еще на две позиции за прошлый год, – отметили в компании. Поделиться

32-ю позицию Украина разделяет с Гренадой и Сент-Люсией в Карибском море.

Первое место разделяют между собой Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания. Граждане этих стран могут свободно передвигаться по 194 странам мира.

Рейтинг России почти не меняется с 2017 года – она занимает 51 место с доступом к 119 направлениям.

Индекс паспортов

Henley & Partners – это консалтинговая компания по гражданству и проживанию, расположенная в Лондоне. Индекс паспортов Henley & Partners – это международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, распределяя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляет более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.

Последнее место в списке занимает Афганистан – люди с паспортом этой страны могут путешествовать только в 28 государств.

Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, распределяя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг на основе данных из базы туристической информации составляет уже более 10 лет.

Позиция страны в рейтинге зависит от количества государств, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (вообще без визы или с визой по прибытии).

Паспорта всех этих стран биометрические.