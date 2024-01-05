Украина выйдет из войны независимой и сильной — Госдеп

В Государственном департаменте США считают, что Украина выйдет из войны "независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством".
Украина выйдет из войны независимой и сильной
В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а чтобы она была частью России.
Помощь Украине от США
В Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение свыше 100 млрд долл. на нужды нацбезопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины.
Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.
20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.
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