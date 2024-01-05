Украина выйдет из войны независимой и сильной — Госдеп
Категория
Мир
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Украина выйдет из войны независимой и сильной — Госдеп

сша
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В Государственном департаменте США считают, что Украина выйдет из войны "независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством".

Украина выйдет из войны независимой и сильной

На поле боя будут проходить события как в одну, так и в другую сторону, где каждая сторона будет приобретать или терять территорию. Но если взглянуть на конечную цель этой войны, то совершенно очевидно, что Украина выйдет из нее независимым, сильным, с улучшенной экономикой и ориентированным на Запад государством, - сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

В то же время, напомнил Миллер, РФ изначально хотела, чтобы Украина не просто ориентировалась на восток, а чтобы она была частью России.

Я думаю, что люди часто забывают о реальных ставках в этой войне и о том, какова была настоящая цель Владимира Путина, а также чего Украина действительно достигла и чего она продолжает достигать. Помните, что Путин начал эту войну как войну за тотальное завоевание, где он хотел захватить Украину, – сказал Миллер.

Помощь Украине от США

В Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение свыше 100 млрд долл. на нужды нацбезопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.

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