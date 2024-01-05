Україна вийде з війни незалежною і сильною — Держдеп

У Державному департаменті США вважають, що Україна вийде з війни "незалежною, сильною, з покращеною економікою та орієнтованою на Захід державою".

Україна вийде з війни незалежною і сильною

На полі бою відбуватимуться події як в один, так і в інший бік, де кожна сторона здобуватиме або втрачатиме територію. Але якщо поглянути на кінцеву мету цієї війни, то цілком очевидно, що Україна вийде з неї незалежною, сильною, з покращеною економікою та орієнтованою на Захід державою, - сказав речник Держдепу Метью Міллер. Поширити

Водночас, нагадав Міллер, РФ від самого початку хотіла, щоб Україна не просто орієнтувалася на схід, а щоб вона була частиною Росії.

Я думаю, що люди часто забувають про реальні ставки у цій війні та про те, якою була справжня мета Володимира Путіна, а також чого Україна насправді досягла і чого вона продовжує досягати. Пам'ятайте, що Путін розпочав цю війну як війну за тотальне завоювання, де він хотів захопити Україну, – сказав Міллер. Поширити

Допомога Україні від США

У Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд дол на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд дол передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.