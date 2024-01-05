Україна вийде з війни незалежною і сильною — Держдеп

У Державному департаменті США вважають, що Україна вийде з війни "незалежною, сильною, з покращеною економікою та орієнтованою на Захід державою".
Україна вийде з війни незалежною і сильною
Водночас, нагадав Міллер, РФ від самого початку хотіла, щоб Україна не просто орієнтувалася на схід, а щоб вона була частиною Росії.
Допомога Україні від США
У Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд дол на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд дол передбачено для України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.
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