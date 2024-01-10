Український закордонний паспорт покращив свою позицію у міжнародному рейтингу

Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст – на 21 позицію). Наша країна піднялася ще на дві позиції за минулий рік.

Український закордонний паспорт має високий рейтинг

Український закордонний паспорт посів 32-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів. Українці можуть подорожувати без візи або оформлювати її після прибуття у 148 країн.

Про це йдеться на сайті компанії Henley&Partners.

Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст – на 21 позицію). Вона піднялася ще на дві позиції за минулий рік, – зазначили в компанії. Поширити

32-гу позицію Україна розділяє з Гренадою та Сент-Люсією, що у Карибському морі.

Перше місце розділяють між собою Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Громадяни цих країн можуть вільно пересуватись 194 країнами світу.

Рейтинг Росії майже не змінюється з 2017-го року – вона займає 51 місце з доступом до 119 напрямків.

Про Індекс паспортів

Henley & Partners – це консалтингова компанія з питань громадянства та проживання, розташована в Лондоні. Індекс паспортів компанії Henley & Partners – це міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам.

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, розподіляючи їх за кількістю країн безвізового в’їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в’їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Останнє місце в переліку посідає Афганістан – люди з паспортом цієї країни можуть подорожувати лише у 28 держав.

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, розподіляючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг на основі даних з бази туристичної інформації складають уже понад 10 років.

Позиція країни в рейтингу залежить від кількості держав, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (узагалі без візи або з візою після прибуття).

Паспорти усіх цих країн є біометричними.