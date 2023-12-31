Рік, коли Україна вистояла. Залужний показав звернення українських військових — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Рік, коли Україна вистояла. Залужний показав звернення українських військових — відео

Валерій Залужний
Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував військовим за стійкість і опублікував відео з українськими захисниками і захисницями.

Залужний подякував українським військовим

Головнокомандувач відзначив, що 2023 рік був ще одним надскладним роком боротьби України за свою землю та свободу.

Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам - українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас! Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі – захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях.

Залужний зазначив, що 2024 рік не буде легким - боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується.

Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!

Головнокомандувач привітав з Новим роком усіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дронами, хто тримає удар та завдає його у відповідь.

Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України - з Новим Роком! Разом ми переможемо! Слава українським захисникам і захисницям!

Звернення Зеленського 31 грудня

Раніше у традиційному відеозверненні президент України повідомив, що напередодні підписав укази про відзнаки для 700 українських воїнів та медиків.

Я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Усім, хто на фронті. Хто захищає наше українське небо і зараз, цього дня.

Також Зеленський подякував працівникам ДСНС, оборонних підприємств, місцевих органів влади.

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