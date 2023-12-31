Рік, коли Україна вистояла. Залужний показав звернення українських військових — відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував військовим за стійкість і опублікував відео з українськими захисниками і захисницями.
Залужний подякував українським військовим
Головнокомандувач відзначив, що 2023 рік був ще одним надскладним роком боротьби України за свою землю та свободу.
Залужний зазначив, що 2024 рік не буде легким - боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується.
Головнокомандувач привітав з Новим роком усіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дронами, хто тримає удар та завдає його у відповідь.
Звернення Зеленського 31 грудня
Раніше у традиційному відеозверненні президент України повідомив, що напередодні підписав укази про відзнаки для 700 українських воїнів та медиків.
Також Зеленський подякував працівникам ДСНС, оборонних підприємств, місцевих органів влади.
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