Год, когда Украина выстояла. Залужный показал обращение украинских военных — видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных за стойкость и опубликовал видео с украинскими защитниками и защитницами.
Залужный поблагодарил украинских военных
Главнокомандующий отметил, что 2023 был еще одним сверхсложным годом борьбы Украины за свою землю и свободу.
Залужный отметил, что 2024 год не будет легким – борьба за свободу и будущее наших детей продолжается.
Главнокомандующий поздравил с Новым годом всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дронами, кто держит удар и наносит его в ответ.
Обращение Зеленского 31 декабря
Ранее в традиционном видеообращении президент Украины сообщил, что накануне подписал указы о наградах для 700 украинских воинов и медиков.
Также Зеленский поблагодарил работников ГСЧС, оборонных предприятий, местных органов власти.
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