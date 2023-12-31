Год, когда Украина выстояла. Залужный показал обращение украинских военных — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Год, когда Украина выстояла. Залужный показал обращение украинских военных — видео

Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных за стойкость и опубликовал видео с украинскими защитниками и защитницами.

Залужный поблагодарил украинских военных

Главнокомандующий отметил, что 2023 был еще одним сверхсложным годом борьбы Украины за свою землю и свободу.

Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам – украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас! Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность величественному делу – защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, погибшими в боях за Родину. Они всегда в наших сердцах.

Залужный отметил, что 2024 год не будет легким – борьба за свободу и будущее наших детей продолжается.

Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу!

Главнокомандующий поздравил с Новым годом всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дронами, кто держит удар и наносит его в ответ.

Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины – с Новым Годом! Вместе мы победим! Слава украинским защитникам и защитницам!

Обращение Зеленского 31 декабря

Ранее в традиционном видеообращении президент Украины сообщил, что накануне подписал указы о наградах для 700 украинских воинов и медиков.

Я хочу особо поблагодарить всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах сейчас. Всем, кто на фронте. Кто защищает наше украинское небо и сейчас, в этот день.

Также Зеленский поблагодарил работников ГСЧС, оборонных предприятий, местных органов власти.

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