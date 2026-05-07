Новий серіал "Гаррі Поттер" продовжили на другий сезон

Серіал "Гаррі Поттер" від HBO офіційно продовжили на другий сезон. Зйомки розпочнуться восени 2026 року.

Новий сезон буде заснований на другій частині серії — "Гаррі Поттер і таємна кімната" британської письменниці Джоан Ролінґ.

До шоуранерки Франчески Ґардінер долучиться Джон Браун, який працював наж сценарієм першого сезону, а також над серіалом "Спадкоємці".

Перший сезон, знятий за книжкою "Гаррі Поттер і філософський камінь", вийде вже цього Різдва. Він зосередиться на першому році Гаррі в Гоґвортсі та його знайомстві зі світом магії.

У HBO раніше заявляли, що планують екранізувати всі сім книжок Джоан Ролінґ протягом десяти років — по одному сезону на кожну книгу.

Серіал перебуває в розробленні з 2021 року. Очікують, що він матиме сім сезонів, кожен із яких адаптуватиме відповідну книжку із серії "поттеріани" якомога ближче до оригіналу. Шоуранерка серіалу — Франческа Ґардінер, а режисер — Марк Майлод.

Серіал зніматимуть 10 років поспіль, тому спеціально для юних акторів у студії Warner Brothers облаштують мінішколу, щоб вони здобували освіту паралельно з участю в проєкті.

Головні ролі зіграють:

Домінік Маклафлін (Гаррі);

Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер);

Аластер Стаут (Рон Візлі);

Джон Літґоу (Албус Дамблдор);

Паапа Ессієду (Северус Снейп);

Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел).

Наразі невідомо, хто втілить на екрані головного антагоніста Лорда Волдеморта, та серед можливих кандидатів медіа називають Кіліана Мерфі та Енді Серкіса.