Новий серіал "Гаррі Поттер" продовжили на другий сезон

Серіал "Гаррі Поттер" від HBO офіційно продовжили на другий сезон. Зйомки розпочнуться восени 2026 року.
Головні тези:
- Серіал “Гаррі Поттер” отримав зелене світло на другий сезон від HBO, зйомки розпочнуться восени 2026 року.
- Новий сезон буде базуватися на книзі “Гаррі Поттер і таємна кімната” Джоан Ролінґ, а до проєкту приєднається Джон Браун.
HBO зніме другий сезон нового “Гаррі Поттера”
Новий сезон буде заснований на другій частині серії — "Гаррі Поттер і таємна кімната" британської письменниці Джоан Ролінґ.
До шоуранерки Франчески Ґардінер долучиться Джон Браун, який працював наж сценарієм першого сезону, а також над серіалом "Спадкоємці".
Перший сезон, знятий за книжкою "Гаррі Поттер і філософський камінь", вийде вже цього Різдва. Він зосередиться на першому році Гаррі в Гоґвортсі та його знайомстві зі світом магії.
Серіал перебуває в розробленні з 2021 року. Очікують, що він матиме сім сезонів, кожен із яких адаптуватиме відповідну книжку із серії "поттеріани" якомога ближче до оригіналу. Шоуранерка серіалу — Франческа Ґардінер, а режисер — Марк Майлод.
Серіал зніматимуть 10 років поспіль, тому спеціально для юних акторів у студії Warner Brothers облаштують мінішколу, щоб вони здобували освіту паралельно з участю в проєкті.
Головні ролі зіграють:
Домінік Маклафлін (Гаррі);
Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер);
Аластер Стаут (Рон Візлі);
Джон Літґоу (Албус Дамблдор);
Паапа Ессієду (Северус Снейп);
Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел).
Наразі невідомо, хто втілить на екрані головного антагоніста Лорда Волдеморта, та серед можливих кандидатів медіа називають Кіліана Мерфі та Енді Серкіса.
