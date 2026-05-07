Новий серіал "Гаррі Поттер" продовжили на другий сезон

Джерело:  BBC

Серіал "Гаррі Поттер" від HBO офіційно продовжили на другий сезон. Зйомки розпочнуться восени 2026 року.

Головні тези:

  • Серіал “Гаррі Поттер” отримав зелене світло на другий сезон від HBO, зйомки розпочнуться восени 2026 року.
  • Новий сезон буде базуватися на книзі “Гаррі Поттер і таємна кімната” Джоан Ролінґ, а до проєкту приєднається Джон Браун.

HBO зніме другий сезон нового “Гаррі Поттера”

Новий сезон буде заснований на другій частині серії — "Гаррі Поттер і таємна кімната" британської письменниці Джоан Ролінґ.

До шоуранерки Франчески Ґардінер долучиться Джон Браун, який працював наж сценарієм першого сезону, а також над серіалом "Спадкоємці".

Перший сезон, знятий за книжкою "Гаррі Поттер і філософський камінь", вийде вже цього Різдва. Він зосередиться на першому році Гаррі в Гоґвортсі та його знайомстві зі світом магії.

У HBO раніше заявляли, що планують екранізувати всі сім книжок Джоан Ролінґ протягом десяти років — по одному сезону на кожну книгу.

Серіал перебуває в розробленні з 2021 року. Очікують, що він матиме сім сезонів, кожен із яких адаптуватиме відповідну книжку із серії "поттеріани" якомога ближче до оригіналу. Шоуранерка серіалу — Франческа Ґардінер, а режисер — Марк Майлод.

Серіал зніматимуть 10 років поспіль, тому спеціально для юних акторів у студії Warner Brothers облаштують мінішколу, щоб вони здобували освіту паралельно з участю в проєкті.

Головні ролі зіграють:

  • Домінік Маклафлін (Гаррі);

  • Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер);

  • Аластер Стаут (Рон Візлі);

  • Джон Літґоу (Албус Дамблдор);

  • Паапа Ессієду (Северус Снейп);

  • Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел).

Наразі невідомо, хто втілить на екрані головного антагоніста Лорда Волдеморта, та серед можливих кандидатів медіа називають Кіліана Мерфі та Енді Серкіса.

