Тизер нового серіалу про Гаррі Поттера став найпопулярнішим в історії HBO

Перший тизер нової телевізійної екранізації про Гаррі Поттера набрав 277 мільйонів органічних переглядів на всіх платформах за перші 48 годин онлайн, ставши найпопулярнішим трейлером в історії HBO та HBO Max.

Тизер нового серіалу про Гаррі Поттера б’є рекорди

Серіал, заснований на серії фентезійних книг Дж. К. Роулінг, вийде на HBO на Різдво 2026 року та буде транслюватися на HBO Max. Перший сезон розпочнеться за мотивами роману "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Головні ролі виконують Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер та Алістер Стаут у ролі Рона Візлі.

У серіалі також знімаються Джон Літгоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел, Папа Ессіеду в ролі Северуса Снейпа, Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда, Рорі Вілмот у ролі Невілла Лонґботома та Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя.

Реакції фанатів розділилися — від ностальгійної радості до критики. Користувачі оцінюють кастинг (зокрема, активно обговорюється виконавець ролі Северуса Снейпа Паапа Ессієду), саундтрек Ганса Циммера, атмосферу майбутньої екранізації тощо.

Серіал перебуває в розробленні з 2021 року. Очікують, що він матиме сім сезонів, кожен із яких адаптуватиме відповідну книжку із серії "поттеріани" якомога ближче до оригіналу. Шоуранерка серіалу — Франческа Ґардінер, а режисер — Марк Майлод.