Тизер нового сериала о Гарри Поттере стал самым популярным в истории HBO
Источник:  Deadline

Первый тизер новой телевизионной экранизации о Гарри Поттере набрал 277 миллионов органических просмотров на всех платформах за первые 48 часов онлайн, став самым популярным трейлером в истории HBO и HBO Max.

Главные тезисы

  • Первый тизер новой экранизации о Гарри Поттере стал самым популярным в истории HBO и HBO Max, набрав 277 миллионов просмотров за первые 48 часов онлайн.
  • Сериал будет основан на серии книг Дж.К.Роулинг и выйдет на экраны в 2026 году, начиная с романа “Гарри Поттер и философский камень”.

Тизер нового сериала о Гарри Поттере бьет рекорды

Сериал, основанный на серии фэнтезийных книг Дж. К. Роулинг, выйдет на HBO в Рождество 2026 года и будет транслироваться на HBO Max. Первый сезон начнется по мотивам романа Гарри Поттер и философский камень.

Главные роли исполняют Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Алистер Стаут в роли Рона Уизли.

В сериале также снимаются Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонагалл, Папа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида, Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома и Локс Пратт в роли Драко.

Реакции фанатов разделились от ностальгической радости до критики. Пользователи оценивают кастинг (в частности активно обсуждается исполнитель роли Северуса Снейпа Паапа Эссиеда), саундтрек Ганса Циммера, атмосферу будущей экранизации и т.д.

Сериал находится в разработке с 2021 года. Ожидается, что у него будет семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать соответствующую книгу из серии "поттерианы" как можно ближе к оригиналу. Шоуранер сериала — Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод.

Сериал будут снимать 10 лет, поэтому специально для юных актеров в студии Warner Brothers обустроят минишколу, чтобы они получали образование параллельно с участием в проекте.

Больше по теме

Украинка Карабут может сыграть в сериале о Гарри Поттере
Сериал о Гарри Поттере – новые интересные данные
"Драко Малфой вернулся". Том Фелтон ошеломил фанов поттерианы
Фелтон снова сыграл Драко Малфоя
В HBO раскрыли сроки премьеры сериала о Гарри Поттере
Сериал о Гарри Поттере – ждать осталось недолго

