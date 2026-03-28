Тизер нового сериала о Гарри Поттере стал самым популярным в истории HBO

Первый тизер новой телевизионной экранизации о Гарри Поттере набрал 277 миллионов органических просмотров на всех платформах за первые 48 часов онлайн, став самым популярным трейлером в истории HBO и HBO Max.

Тизер нового сериала о Гарри Поттере бьет рекорды

Сериал, основанный на серии фэнтезийных книг Дж. К. Роулинг, выйдет на HBO в Рождество 2026 года и будет транслироваться на HBO Max. Первый сезон начнется по мотивам романа Гарри Поттер и философский камень.

Главные роли исполняют Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Алистер Стаут в роли Рона Уизли.

В сериале также снимаются Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонагалл, Папа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида, Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома и Локс Пратт в роли Драко.

Реакции фанатов разделились от ностальгической радости до критики. Пользователи оценивают кастинг (в частности активно обсуждается исполнитель роли Северуса Снейпа Паапа Эссиеда), саундтрек Ганса Циммера, атмосферу будущей экранизации и т.д.

Сериал находится в разработке с 2021 года. Ожидается, что у него будет семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать соответствующую книгу из серии "поттерианы" как можно ближе к оригиналу. Шоуранер сериала — Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод.