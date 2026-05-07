Новый сериал "Гарри Поттер" продлили на второй сезон
Источник:  BBC

Сериал "Гарри Поттер" от HBO официально продлили на второй сезон. Съемки начнутся осенью 2026 года.

  • Сериал "Гарри Поттер" от HBO получил зеленый свет на второй сезон, съемки начнутся осенью 2026 года.
  • Новый сезон будет базироваться на книге “Гарри Поттер и тайная комната” Джоан Роулинг.

HBO снимет второй сезон нового "Гарри Поттера"

Новый сезон будет основан на второй части серии — "Гарри Поттер и тайная комната" британской писательницы Джоан Ролинг.

К шоуранерше Франчески Гардинер присоединится Джон Браун, работавший наж сценарием первого сезона, а также над сериалом "Наследники".

Первый сезон, снятый по книге "Гарри Поттер и философский камень", выйдет уже в это Рождество. Он сосредоточится на первом году Гарри в Хогвартсе и его знакомстве с миром магии.

В HBO ранее заявляли, что планируют экранизировать все семь книг Джоан Ролинг в течение десяти лет по одному сезону на каждую книгу.

Сериал находится в разработке с 2021 года. Ожидается, что у него будет семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать соответствующую книгу из серии "поттерианы" как можно ближе к оригиналу. Шоуранер сериала — Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод.

Сериал будут снимать 10 лет, поэтому специально для юных актеров в студии Warner Brothers обустроят минишколу, чтобы они получали образование параллельно с участием в проекте.

Главные роли сыграют:

  • Доминик Маклафлин (Гарри);

  • Арабелла Стентон (Гермиона Грейнджер);

  • Аластер Стаут (Рон Уизли);

  • Джон Литгоу (Албус Дамблдор);

  • Паапа Эссиед (Северус Снейп);

  • Джанет Мактир (Минерва МакГонагалл).

Пока неизвестно, кто воплотит на экране главного антагониста Лорда Волдеморта, и среди возможных кандидатов медиа называют Килиана Мерфи и Энди Серкиса.

