Новый сериал "Гарри Поттер" продлили на второй сезон

Сериал "Гарри Поттер" от HBO официально продлили на второй сезон. Съемки начнутся осенью 2026 года.

HBO снимет второй сезон нового "Гарри Поттера"

Новый сезон будет основан на второй части серии — "Гарри Поттер и тайная комната" британской писательницы Джоан Ролинг.

К шоуранерше Франчески Гардинер присоединится Джон Браун, работавший наж сценарием первого сезона, а также над сериалом "Наследники".

Первый сезон, снятый по книге "Гарри Поттер и философский камень", выйдет уже в это Рождество. Он сосредоточится на первом году Гарри в Хогвартсе и его знакомстве с миром магии.

В HBO ранее заявляли, что планируют экранизировать все семь книг Джоан Ролинг в течение десяти лет по одному сезону на каждую книгу.

Сериал находится в разработке с 2021 года. Ожидается, что у него будет семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать соответствующую книгу из серии "поттерианы" как можно ближе к оригиналу. Шоуранер сериала — Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод.

Сериал будут снимать 10 лет, поэтому специально для юных актеров в студии Warner Brothers обустроят минишколу, чтобы они получали образование параллельно с участием в проекте.

Главные роли сыграют:

Доминик Маклафлин (Гарри);

Арабелла Стентон (Гермиона Грейнджер);

Аластер Стаут (Рон Уизли);

Джон Литгоу (Албус Дамблдор);

Паапа Эссиед (Северус Снейп);

Джанет Мактир (Минерва МакГонагалл).

Пока неизвестно, кто воплотит на экране главного антагониста Лорда Волдеморта, и среди возможных кандидатов медиа называют Килиана Мерфи и Энди Серкиса.