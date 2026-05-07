Новый сериал "Гарри Поттер" продлили на второй сезон

Сериал "Гарри Поттер" от HBO официально продлили на второй сезон. Съемки начнутся осенью 2026 года.
Главные тезисы
- Сериал “Гарри Поттер” от HBO получил зеленый свет на второй сезон, съемки начнутся осенью 2026 года.
- Новый сезон будет базироваться на книге “Гарри Поттер и тайная комната” Джоан Роулинг.
HBO снимет второй сезон нового "Гарри Поттера"
Новый сезон будет основан на второй части серии — "Гарри Поттер и тайная комната" британской писательницы Джоан Ролинг.
К шоуранерше Франчески Гардинер присоединится Джон Браун, работавший наж сценарием первого сезона, а также над сериалом "Наследники".
Первый сезон, снятый по книге "Гарри Поттер и философский камень", выйдет уже в это Рождество. Он сосредоточится на первом году Гарри в Хогвартсе и его знакомстве с миром магии.
Сериал находится в разработке с 2021 года. Ожидается, что у него будет семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать соответствующую книгу из серии "поттерианы" как можно ближе к оригиналу. Шоуранер сериала — Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод.
Сериал будут снимать 10 лет, поэтому специально для юных актеров в студии Warner Brothers обустроят минишколу, чтобы они получали образование параллельно с участием в проекте.
Главные роли сыграют:
Доминик Маклафлин (Гарри);
Арабелла Стентон (Гермиона Грейнджер);
Аластер Стаут (Рон Уизли);
Джон Литгоу (Албус Дамблдор);
Паапа Эссиед (Северус Снейп);
Джанет Мактир (Минерва МакГонагалл).
Пока неизвестно, кто воплотит на экране главного антагониста Лорда Волдеморта, и среди возможных кандидатов медиа называют Килиана Мерфи и Энди Серкиса.
