Поразка України у війні спричинить світовий економічний колапс — керівник JPMorgan

За словами очільника найбільшого банківського холдингу у США JPMorgan Джеймі Даймона, у разі перемоги окупаційної армії РФ в Україні може занурити світ у безлад та спричинити катастрофу у світовій економіці.
Як розв’язана Росією війна в Україні впливає на світову економіку
Він підкреслив, що окупаційна армія РФ здійснила напад на демократичну та суверенну державу і погрожує застосуванням ядерної зброї аби обмежити опір власній агресії.
За його словами, у разі перемоги злочинної армії РФ в Україні, інші країни плекатимуть сумніви у здатності США забезпечити їх повноцінну безпеку.
Як ймовірність перемоги РФ в Україні вплине на світову перемогу
Журналісти видання зазначають, що американський банкір вже досить давно висловлює стурбованість геополітичною ситуацією.
Журналісти нагадали, що у вересні минулого року Даймон назвав російсько-українську війну найбільшою небезпекою для світу.
Він наголосив, що ця боротьба може стати "точкою перелому для вільного демократичного світу", і додав, що не існує "жодних правил гри" для навігації в теперішніх геополітичних перестрілках.
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