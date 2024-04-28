Поразка України у війні спричинить світовий економічний колапс — керівник JPMorgan

За словами очільника найбільшого банківського холдингу у США JPMorgan Джеймі Даймона, у разі перемоги окупаційної армії РФ в Україні може занурити світ у безлад та спричинити катастрофу у світовій економіці.

Як розв’язана Росією війна в Україні впливає на світову економіку

Це може стати потенційною катастрофою, — прогнозує Джеймі Даймон. Поширити

Він підкреслив, що окупаційна армія РФ здійснила напад на демократичну та суверенну державу і погрожує застосуванням ядерної зброї аби обмежити опір власній агресії.

У нас ніколи раніше не було ядерного шантажу, і це також вчить весь світ, що, можливо, мати ядерну зброю — це дуже добре, тому що люди будуть тебе боятися — ти можеш знущатися з сусіда, якщо тобі цього хочеться, — зазначив очільник JPMorgan. Поширити

За його словами, у разі перемоги злочинної армії РФ в Україні, інші країни плекатимуть сумніви у здатності США забезпечити їх повноцінну безпеку.

Як ймовірність перемоги РФ в Україні вплине на світову перемогу

Я трохи стурбований тим, що якщо Росія виграє цю війну, ви побачите, як світ увійде в невеликий хаос, оскільки люди перебудовуватимуть альянси та економічні відносини, — прогнозує Даймон. Поширити

Журналісти видання зазначають, що американський банкір вже досить давно висловлює стурбованість геополітичною ситуацією.

Геополітична ситуація є, мабуть, найскладнішою і найнебезпечнішою з часів Другої світової війни, — підкреслює глава JPMorgan. Поширити

Журналісти нагадали, що у вересні минулого року Даймон назвав російсько-українську війну найбільшою небезпекою для світу.