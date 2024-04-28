По словам главы крупнейшего банковского холдинга в США JPMorgan Джейми Даймона, в случае победы оккупационной армии РФ в Украине может погрузить мир в беспорядок и повлечь за собой катастрофу в мировой экономике.
Как развязанная Россией война в Украине влияет на мировую экономику
Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ совершила нападение на демократическое и суверенное государство и угрожает применением ядерного оружия, чтобы ограничить сопротивление собственной агрессии.
По его словам, в случае победы преступной армии РФ в Украине другие страны будут питать сомнения в способности США обеспечить их полноценную безопасность.
Как вероятность победы РФ в Украине повлияет на мировую победу
Журналисты издания отмечают, что американский банкир уже давно выражает обеспокоенность геополитической ситуацией.
Журналисты напомнили, что в сентябре прошлого года Даймон назвал российско-украинскую войну самой большой опасностью для мира.
Он подчеркнул, что эта борьба может стать "точкой перелома для свободного демократического мира", и добавил, что не существует "никаких правил игры" для навигации в нынешних геополитических перестрелках.
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