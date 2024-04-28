По словам главы крупнейшего банковского холдинга в США JPMorgan Джейми Даймона, в случае победы оккупационной армии РФ в Украине может погрузить мир в беспорядок и повлечь за собой катастрофу в мировой экономике.

Как развязанная Россией война в Украине влияет на мировую экономику

Это может стать потенциальной катастрофой, прогнозирует Джейми Даймон. Поделиться

Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ совершила нападение на демократическое и суверенное государство и угрожает применением ядерного оружия, чтобы ограничить сопротивление собственной агрессии.

У нас никогда раньше не было ядерного шантажа, и это также учит весь мир, что, возможно, иметь ядерное оружие — это очень хорошо, потому что люди будут тебя бояться — ты можешь издеваться над соседом, если тебе этого хочется, — отметил глава JPMorgan. . Поделиться

По его словам, в случае победы преступной армии РФ в Украине другие страны будут питать сомнения в способности США обеспечить их полноценную безопасность.

Как вероятность победы РФ в Украине повлияет на мировую победу

Я немного обеспокоен тем, что если Россия выиграет эту войну, вы увидите, как мир войдет в небольшой хаос, поскольку люди будут перестраивать альянсы и экономические отношения, прогнозирует Даймон. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что американский банкир уже давно выражает обеспокоенность геополитической ситуацией.

Геополитическая ситуация, пожалуй, самая сложная и опасная со времен Второй мировой войны, — подчеркивает глава JPMorgan. Поделиться

Журналисты напомнили, что в сентябре прошлого года Даймон назвал российско-украинскую войну самой большой опасностью для мира.