За інформацією Нацагентства з питань запобігання корупції, глава арламентської фракції "ЄС", нардеп та експрезидент України Петро Порошенко збільшив власні доходи від початку розв'язаної Росією злочинної війни майже у 20 разів.

Що відомо про збільшення статків Порошенка в умовах війни Росії проти України

У НАЗК зазначають, що за 2023 рік Порошенко задекларував доходи у розмірі 1 млрд 440 млн грн.

Таким чином, доходи Порошенка за 2022 та 2023 роки виявились майже у 20 разів більшими за довоєнний 2021 рік.

Окрім цього підкреслюється, що глава “Європейської солідарності” вивів за межі України 18 млн доларів від купівлі закордонних цінних паперів.

Згідно з декларацією нардепа, його дохід склав:

у 2023 р — 1 мільярд 440 млн грн.

у 2022 р — 1 млрд 435 млн грн.

При цьому протягом 2021 року Порошенко заробив всього 162 млн грн.

Зазначається, що нардеп вкладає власні гроші в економіку за межами України.

Наразі Порошенко входить до трійки найбагатших людей України разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим.

У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 млрд доларів.

Лише від уряду Угорщини за тиждень до зустрічі з проросійським прем'єром Віктором Орбаном, відомим своїми антиукраїнськими заявами, Петро Порошенко отримав у кінці 2023 року 37 млн грн.

Що відомо про інші звинувачення у бік Порошенка

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що колишній президент України Петро Порошенко намагається зірвати євроінтеграцію нашої країни.

За її словами, це підтверджує його лист до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон.

Як зазначає віцепрем’єрка, для неї особисто є “проявом найвищого цинізму” звернення Порошенка до єврокомісара з питань розширення, у якому де-факто були заклики зупинити подальший рух України в ЄС шляхом переговорного процесу.

29 лютого європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї офіційно підтвердив, що отримав лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Він також опублікував скриншоти цього листа.

У ньому колишній президент України закликав його вплинути на Кабмін та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.