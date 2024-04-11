Порошенко обогатился почти в 20 раз за два года полномасштабной войны — НАПК
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Политика
Дата публикации

Порошенко обогатился почти в 20 раз за два года полномасштабной войны — НАПК

НАПК
Петр Порошенко
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По информации Нацагентства по предотвращению коррупции, глава арламентской фракции "ЕС", нардеп и экспрезидент Украины Петр Порошенко увеличил собственные доходы с начала развязанной Россией преступной войны почти в 20 раз.

Что известно об увеличении состояния Порошенко в условиях войны России против Украины

В НАПК отмечают, что за 2023 год Порошенко задекларировал доходы в размере 1 млрд 440 млн грн.

Таким образом, доходы Порошенко за 2022 и 2023 годы оказались почти в 20 раз больше довоенного 2021 года.

Кроме этого подчеркивается, что глава Европейской солидарности вывел за пределы Украины 18 млн долларов от покупки зарубежных ценных бумаг.

Согласно декларации нардепа, его доход составил:

  • в 2023 г. — 1 миллиард 440 млн грн.

  • в 2022 г. — 1 млрд 435 млн грн.

При этом за 2021 год Порошенко заработал всего 162 млн грн.

Отмечается, что нардеп вкладывает свои деньги в экономику за пределами Украины.

Порошенко входит в тройку самых богатых людей Украины вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 млрд долларов.

Только от правительства Венгрии за неделю до встречи с пророссийским премьером Виктором Орбаном, известным своими антиукраинскими заявлениями, Петр Порошенко получил в конце 2023 37 млн грн.

Что известно о других обвинениях в сторону Порошенко

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что бывший президент Украины Петр Порошенко пытается сорвать евроинтеграцию нашей страны.

По ее словам, это подтверждает его письмо еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.

Как отмечает вице-премьер, для нее лично является "проявлением наивысшего цинизма" обращение Порошенко к еврокомиссару по вопросам расширения, в котором де-факто были призывы остановить дальнейшее движение Украины в ЕС путем переговорного процесса.

29 февраля европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи официально подтвердил, что получил письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Он также опубликовал скриншоты этого письма.

В нем бывший президент Украины призвал его повлиять на Кабмин и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.

В письме содержалась просьба к Варгее обратиться к правительству Украины и, в случае отсутствия ответа, — поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины по движению в ЕС и разработке переговорной рамки о вступлении.

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