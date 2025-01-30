У небі над Волинською областю помітили два ключі сірих журавлів, які здійснили дивне і не типове повернення тоді, як мали б ще зимувати у регіонах з теплішим кліматом.
Головні тези:
- Раннє повернення журавлів до України зимою є рідкісною подією, спровокованою можливими кліматичними змінами.
- Відомо, що раніше журавлі зимували у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу, але їхні міграційні маршрути можуть змінюватися через зміни у середовищі.
- Раннє або пізнє повернення журавлів може свідчити про теплу зиму чи зміни у їхніх звичних місцях зимівлі.
Що могло спричинити передчасне повернення журавлів до України посеред зими
За словами співробітників Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", вони помітили дві зграї сірих журавлів у небі поблизу села Домашів 27 січня.
Вони зазначають, що журавлі рухались на захід.
Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.
У парку підкреслюють, що зазвичай ці птахи проводять зиму у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.
Їхнє повернення до України взимку вважається дуже рідкісною подією.
На думку науковців, раннє повернення журавлів може бути спровоковане кліматичними змінами, які вплинули на особливості зимівлі цих птахів та їхні міграційні маршрути.
Що відомо про інші погодні аномалії в Україні
Раніше відразу в декількох районах столиці в січні зацвіли сакури. У міській адміністрації вважають, що явище, яке зазвичай припадає на квітень, спричинено аномально теплою зимою.
26 та 27 січня в Києві зафіксували два температурні рекорди — показники відповідали погоді, характерній кінцю березня.
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