У небі над Волинською областю помітили два ключі сірих журавлів, які здійснили дивне і не типове повернення тоді, як мали б ще зимувати у регіонах з теплішим кліматом.

Що могло спричинити передчасне повернення журавлів до України посеред зими

За словами співробітників Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", вони помітили дві зграї сірих журавлів у небі поблизу села Домашів 27 січня.

Вони зазначають, що журавлі рухались на захід.

Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.

У парку підкреслюють, що зазвичай ці птахи проводять зиму у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Їхнє повернення до України взимку вважається дуже рідкісною подією.

На думку науковців, раннє повернення журавлів може бути спровоковане кліматичними змінами, які вплинули на особливості зимівлі цих птахів та їхні міграційні маршрути.

Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі. Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду, — зазначили представники Нацпарку. Поширити

Що відомо про інші погодні аномалії в Україні

Раніше відразу в декількох районах столиці в січні зацвіли сакури. У міській адміністрації вважають, що явище, яке зазвичай припадає на квітень, спричинено аномально теплою зимою.

26 та 27 січня в Києві зафіксували два температурні рекорди — показники відповідали погоді, характерній кінцю березня.