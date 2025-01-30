В небе над Волынской областью заметили два ключа серых журавлей, которые совершили странное и не типичное возвращение тогда, когда должны еще зимовать в регионах с более теплым климатом.

Что могло привести к преждевременному возвращению журавлей в Украину посреди зимы

По словам сотрудников Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", они заметили две стаи серых журавлей в небе вблизи села Домашев 27 января.

Они отмечают, что журавли двигались на запад.

Первая стая состояла из 18 птиц, а во вторую входили 14 особей.

В парке подчеркивают, что эти птицы обычно проводят зиму в странах Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Их возвращение в Украину зимой считается очень редким событием.

По мнению ученых, ранний возврат журавлей может быть спровоцирован климатическими изменениями, которые повлияли на особенности зимовки этих птиц и их миграционные маршруты.

Если журавли остаются дольше или возвращаются раньше, это может являться признаком теплой зимы или перемен в их традиционных местах зимовки. Такие данные помогают орнитологам отслеживать экологические тенденции, прогнозировать изменения в природных средах и своевременно реагировать на возможные угрозы для вида, отметили представители Нацпарка. Поделиться

Что известно о других погодных аномалиях в Украине.

Ранее сразу в нескольких районах столицы в январе зацвели сакуры. В городской администрации считают, что обычно приходящееся на апрель явление вызвано аномально теплой зимой.

26 и 27 января в Киеве зафиксировали два температурных рекорда — показатели соответствовали погоде, характерной концу марта.