В небе над Волынской областью заметили два ключа серых журавлей, которые совершили странное и не типичное возвращение тогда, когда должны еще зимовать в регионах с более теплым климатом.
Главные тезисы
- Раннее возвращение журавлей в Украину зимой является редким событием, возможно спровоцированным климатическими изменениями.
- Миграционные маршруты журавлей могут меняться из-за изменений в среде, что приводит к необычным явлениям, таким как их преждевременное возвращение.
- Эксперты отмечают, что ранний возврат журавлей может быть признаком теплой зимы или изменений в их привычных местах зимовки.
Что могло привести к преждевременному возвращению журавлей в Украину посреди зимы
По словам сотрудников Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", они заметили две стаи серых журавлей в небе вблизи села Домашев 27 января.
Они отмечают, что журавли двигались на запад.
Первая стая состояла из 18 птиц, а во вторую входили 14 особей.
В парке подчеркивают, что эти птицы обычно проводят зиму в странах Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.
Их возвращение в Украину зимой считается очень редким событием.
По мнению ученых, ранний возврат журавлей может быть спровоцирован климатическими изменениями, которые повлияли на особенности зимовки этих птиц и их миграционные маршруты.
Что известно о других погодных аномалиях в Украине.
Ранее сразу в нескольких районах столицы в январе зацвели сакуры. В городской администрации считают, что обычно приходящееся на апрель явление вызвано аномально теплой зимой.
26 и 27 января в Киеве зафиксировали два температурных рекорда — показатели соответствовали погоде, характерной концу марта.
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