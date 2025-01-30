Среди зимы в Украину возвращаются журавли. Что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Среди зимы в Украину возвращаются журавли. Что происходит

Журавли возвращаются в Украину
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Источник:  online.ua

В небе над Волынской областью заметили два ключа серых журавлей, которые совершили странное и не типичное возвращение тогда, когда должны еще зимовать в регионах с более теплым климатом.

Главные тезисы

  • Раннее возвращение журавлей в Украину зимой является редким событием, возможно спровоцированным климатическими изменениями.
  • Миграционные маршруты журавлей могут меняться из-за изменений в среде, что приводит к необычным явлениям, таким как их преждевременное возвращение.
  • Эксперты отмечают, что ранний возврат журавлей может быть признаком теплой зимы или изменений в их привычных местах зимовки.

Что могло привести к преждевременному возвращению журавлей в Украину посреди зимы

По словам сотрудников Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", они заметили две стаи серых журавлей в небе вблизи села Домашев 27 января.

Они отмечают, что журавли двигались на запад.

Первая стая состояла из 18 птиц, а во вторую входили 14 особей.

В парке подчеркивают, что эти птицы обычно проводят зиму в странах Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Их возвращение в Украину зимой считается очень редким событием.

По мнению ученых, ранний возврат журавлей может быть спровоцирован климатическими изменениями, которые повлияли на особенности зимовки этих птиц и их миграционные маршруты.

Если журавли остаются дольше или возвращаются раньше, это может являться признаком теплой зимы или перемен в их традиционных местах зимовки. Такие данные помогают орнитологам отслеживать экологические тенденции, прогнозировать изменения в природных средах и своевременно реагировать на возможные угрозы для вида, отметили представители Нацпарка.

Что известно о других погодных аномалиях в Украине.

Ранее сразу в нескольких районах столицы в январе зацвели сакуры. В городской администрации считают, что обычно приходящееся на апрель явление вызвано аномально теплой зимой.

26 и 27 января в Киеве зафиксировали два температурных рекорда — показатели соответствовали погоде, характерной концу марта.

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