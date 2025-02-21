Посилення підтримки України. Міністри оборони країн Європи зберуться на екстрену нараду

Франція та Естонія скликають екстрену нараду міністрів оборони держав Європи, аби обговорити посилення підтримки України.
Головні тези:
- Міністри оборони Європи планують зібратися на екстрену нараду для обговорення підтримки України.
- Зустріч відбудеться онлайн з участю ключових країн ЄС та НАТО, таких як Велика Британія, Італія, Німеччина та Польща.
- Європейські лідери активно працюють над новими оборонними планами, враховуючи можливе зміцнення безпеки в регіоні без великої підтримки США.
Міністри оборони держав Європи зберуться на екстрену нараду щодо України
За словами співрозмовників агентства, нарада відбуватиметься онлайн і в ній братимуть участь, зокрема, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща та інші представники країн ЄС і НАТО.
Також підкреслюється, що онлайн-нарада відбуватиметься в той час, як 24 лютого Київ відвідають європейські лідери, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Також у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Брюсселі проведуть зустріч міністри закордонних справ ЄС.
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