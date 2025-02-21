Посилення підтримки України. Міністри оборони країн Європи зберуться на екстрену нараду

Міністри оборони держав Європи зберуться на екстрену нараду щодо України

За словами співрозмовників агентства, нарада відбуватиметься онлайн і в ній братимуть участь, зокрема, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща та інші представники країн ЄС і НАТО.

Європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу, що США відстороняють від своєї величезної військової та фінансової підтримки Україну. Вашингтон також розпочав переговори про мир — перспективу, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки — без участі Європи чи Києва. Поширити

Також підкреслюється, що онлайн-нарада відбуватиметься в той час, як 24 лютого Київ відвідають європейські лідери, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.