Посилення підтримки України. Міністри оборони країн Європи зберуться на екстрену нараду
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Світ
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Посилення підтримки України. Міністри оборони країн Європи зберуться на екстрену нараду

ЄС
Джерело:  Bloomberg

Франція та Естонія скликають екстрену нараду міністрів оборони держав Європи, аби обговорити посилення підтримки України.

Головні тези:

  • Міністри оборони Європи планують зібратися на екстрену нараду для обговорення підтримки України.
  • Зустріч відбудеться онлайн з участю ключових країн ЄС та НАТО, таких як Велика Британія, Італія, Німеччина та Польща.
  • Європейські лідери активно працюють над новими оборонними планами, враховуючи можливе зміцнення безпеки в регіоні без великої підтримки США.

Міністри оборони держав Європи зберуться на екстрену нараду щодо України

За словами співрозмовників агентства, нарада відбуватиметься онлайн і в ній братимуть участь, зокрема, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща та інші представники країн ЄС і НАТО.

Європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу, що США відстороняють від своєї величезної військової та фінансової підтримки Україну. Вашингтон також розпочав переговори про мир — перспективу, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки — без участі Європи чи Києва.

Також підкреслюється, що онлайн-нарада відбуватиметься в той час, як 24 лютого Київ відвідають європейські лідери, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Брюсселі проведуть зустріч міністри закордонних справ ЄС.

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