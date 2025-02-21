Усиление поддержки Украины. Министры обороны стран Европы соберутся на экстренное совещание

Министры обороны государств Европы соберутся на экстренное совещание по Украине

По словам собеседников агентства, совещание будет проходить онлайн и в нем будут участвовать, в частности, Великобритания, Италия, Германия, Польша и другие представители стран ЕС и НАТО.

Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы с учетом перспективы, что США отстраняют от своей огромной военной и финансовой поддержки Украину. Вашингтон также начал переговоры о мире — перспективе, которая окажет влияние на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы — без участия Европы или Киева. Поделиться

Также подчеркивается, что онлайн-совещание пройдет в то время, как 24 февраля Киев посетят европейские лидеры, среди которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.