Усиление поддержки Украины. Министры обороны стран Европы соберутся на экстренное совещание

Франция и Эстония созывают экстренное совещание министров обороны государств Европы, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.
Главные тезисы
- Ведущие страны Европы созывают экстренное совещание министров обороны для рассмотрения укрепления поддержки Украины в условиях отсутствия поддержки со стороны США.
- Обсуждаются новые оборонные планы, разрабатываемые европейскими лидерами, с участием ключевых стран ЕС и НАТО, таких, как Великобритания, Италия, Германия и Польша.
- Онлайн-совещание приурочено к приезду европейских лидеров в Киев и годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, что подчеркивает важность согласованных действий в обеспечении безопасности региона.
Министры обороны государств Европы соберутся на экстренное совещание по Украине
По словам собеседников агентства, совещание будет проходить онлайн и в нем будут участвовать, в частности, Великобритания, Италия, Германия, Польша и другие представители стран ЕС и НАТО.
Также подчеркивается, что онлайн-совещание пройдет в то время, как 24 февраля Киев посетят европейские лидеры, среди которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Также в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Брюсселе проведут встречу министры иностранных дел ЕС.
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