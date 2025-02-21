Усиление поддержки Украины. Министры обороны стран Европы соберутся на экстренное совещание
Категория
Мир
Дата публикации

Усиление поддержки Украины. Министры обороны стран Европы соберутся на экстренное совещание

ЕС
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Источник:  Bloomberg

Франция и Эстония созывают экстренное совещание министров обороны государств Европы, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

Главные тезисы

  • Ведущие страны Европы созывают экстренное совещание министров обороны для рассмотрения укрепления поддержки Украины в условиях отсутствия поддержки со стороны США.
  • Обсуждаются новые оборонные планы, разрабатываемые европейскими лидерами, с участием ключевых стран ЕС и НАТО, таких, как Великобритания, Италия, Германия и Польша.
  • Онлайн-совещание приурочено к приезду европейских лидеров в Киев и годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, что подчеркивает важность согласованных действий в обеспечении безопасности региона.

Министры обороны государств Европы соберутся на экстренное совещание по Украине

По словам собеседников агентства, совещание будет проходить онлайн и в нем будут участвовать, в частности, Великобритания, Италия, Германия, Польша и другие представители стран ЕС и НАТО.

Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы с учетом перспективы, что США отстраняют от своей огромной военной и финансовой поддержки Украину. Вашингтон также начал переговоры о мире — перспективе, которая окажет влияние на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы — без участия Европы или Киева.

Также подчеркивается, что онлайн-совещание пройдет в то время, как 24 февраля Киев посетят европейские лидеры, среди которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Также в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Брюсселе проведут встречу министры иностранных дел ЕС.

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