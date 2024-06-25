За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, протягом найближчих 10 років, а може навіть до кінця цього десятиріччя Україна буде готова стати повноцінним членом Євросоюзу.
Головні тези:
- Прогнозують, що Україна може стати повноправним членом ЄС протягом найближчих 10 років.
- Вимоги ЄС до України включають реформи у сфері верховенства права, правосуддя та державної служби.
- Матернова порівняла Україну з Польщею та висловила упевненість у можливості успішного вступу країни до ЄС.
- Україні слід зосередитися на реалізації домашніх завдань для отримання членства у Євросоюзі.
- Розширення ЄС здійснюється за принципом консенсусу, тому для вступу України потрібні значні зміни у країні.
Як у ЄС бачать терміни отримання Україною членства
На запитання щодо готовності ЄС інтегрувати таку велику та складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею.
За її словами, 20 років тому польський ВВП був співмірний з нинішнім українським.
Що відомо про вимоги ЄС до України щодо вступу
Першим буде кластер "Основи" – він про верховенство права, правосуддя, свободу та безпеку.
Щоб продовжити шлях, Україні слід провести реформи. Йдеться про дорожню карту з верховенства права і держслужби – перше домашнє завдання
Коли Україна виконає і ЄС погодить, можна розраховувати, що під час другої такої міжурядової конференції (орієнтовно у 2025 році) відкриють кластер "Основи".
На виконанні домашніх завдань Київ буде концентруватися найближчі пів року, поки Угорщина головуватиме в Раді ЄС.
На запитання, чи не планує ЄС змінити підхід, щоб такі країни як Угорщина не могли блокувати процес розширення на кожному етапі, пані посол Матернова відповіла:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-