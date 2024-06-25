За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, протягом найближчих 10 років, а може навіть до кінця цього десятиріччя Україна буде готова стати повноцінним членом Євросоюзу.

Як у ЄС бачать терміни отримання Україною членства

Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття, - підкреслила Матернова. Поширити

На запитання щодо готовності ЄС інтегрувати таку велику та складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею.

За її словами, 20 років тому польський ВВП був співмірний з нинішнім українським.

Тож географічно Україна є найбільшою країною Європи, але з погляду економіки її можна порівняти з тим, де була Польща. Вступ Польщі в ЄС – успіх. Не бачу причин, чому так не має бути з Україною, - зазначила пані посол. Поширити

Що відомо про вимоги ЄС до України щодо вступу

Першим буде кластер "Основи" – він про верховенство права, правосуддя, свободу та безпеку.

Щоб продовжити шлях, Україні слід провести реформи. Йдеться про дорожню карту з верховенства права і держслужби – перше домашнє завдання

Коли Україна виконає і ЄС погодить, можна розраховувати, що під час другої такої міжурядової конференції (орієнтовно у 2025 році) відкриють кластер "Основи".

На виконанні домашніх завдань Київ буде концентруватися найближчі пів року, поки Угорщина головуватиме в Раді ЄС.

На запитання, чи не планує ЄС змінити підхід, щоб такі країни як Угорщина не могли блокувати процес розширення на кожному етапі, пані посол Матернова відповіла: