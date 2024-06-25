Посол ЄС в Україні назвала терміни вступу України
Категорія
Політика
Дата публікації

Посол ЄС в Україні назвала терміни вступу України

Катаріна Матернова
Джерело:  ЛІГА.net

За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, протягом найближчих 10 років, а може навіть до кінця цього десятиріччя Україна буде готова стати повноцінним членом Євросоюзу. 

Головні тези:

  • Прогнозують, що Україна може стати повноправним членом ЄС протягом найближчих 10 років.
  • Вимоги ЄС до України включають реформи у сфері верховенства права, правосуддя та державної служби.
  • Матернова порівняла Україну з Польщею та висловила упевненість у можливості успішного вступу країни до ЄС.
  • Україні слід зосередитися на реалізації домашніх завдань для отримання членства у Євросоюзі.
  • Розширення ЄС здійснюється за принципом консенсусу, тому для вступу України потрібні значні зміни у країні.

Як у ЄС бачать терміни отримання Україною членства

Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття, - підкреслила Матернова.

На запитання щодо готовності ЄС інтегрувати таку велику та складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею.

За її словами, 20 років тому польський ВВП був співмірний з нинішнім українським.

Тож географічно Україна є найбільшою країною Європи, але з погляду економіки її можна порівняти з тим, де була Польща. Вступ Польщі в ЄС – успіх. Не бачу причин, чому так не має бути з Україною, - зазначила пані посол.

Що відомо про вимоги ЄС до України щодо вступу

Першим буде кластер "Основи" – він про верховенство права, правосуддя, свободу та безпеку.

Щоб продовжити шлях, Україні слід провести реформи. Йдеться про дорожню карту з верховенства права і держслужби – перше домашнє завдання

Коли Україна виконає і ЄС погодить, можна розраховувати, що під час другої такої міжурядової конференції (орієнтовно у 2025 році) відкриють кластер "Основи".

На виконанні домашніх завдань Київ буде концентруватися найближчі пів року, поки Угорщина головуватиме в Раді ЄС.

На запитання, чи не планує ЄС змінити підхід, щоб такі країни як Угорщина не могли блокувати процес розширення на кожному етапі, пані посол Матернова відповіла:

Розширення ЄС – справа прямого інтересу і занепокоєння всіх країн. І саме так у договорах передбачено, що кожна держава має право вето, бо розширення ЄС має відбуватися шляхом консенсусу. Не думаю, що хтось у ЄС думає про це. Україна має дуже сильно змінитися, щоб інтегруватися в ЄС, - пояснила Матернова.

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