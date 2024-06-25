Посол ЕС в Украине назвала сроки вступления Украины
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Политика
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Посол ЕС в Украине назвала сроки вступления Украины

Катарина Матернова
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Источник:  ЛИГА.net

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, в ближайшие 10 лет, а может даже до конца этого десятилетия Украина будет готова стать полноценным членом Евросоюза.

Главные тезисы

  • Посол ЕС в Украине предполагает, что Украина станет полноправным членом Евросоюза в течение 10 лет.
  • Требования ЕС к Украине включают реформы в сфере верховенства права, правосудия и государственной службы.
  • Украина должна выполнить домашние задачи и измениться, чтобы интегрироваться в Евросоюз.
  • Присоединение Польши к ЕС считается успехом, что ставит Украину в оптимистичный прогноз вступления.
  • Процесс вступления Украины в ЕС требует консенсуса и значительных изменений в стране, включая экономические и правовые аспекты.

Как в ЕС видят сроки получения Украиной членства

Я абсолютно убеждена, что через десять лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова к концу этого десятилетия, – подчеркнула Матернова.

На вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей.

По ее словам, 20 лет назад польский ВВП был соизмерим с нынешним украинским.

Поэтому географически Украина является крупнейшей страной Европы, но с точки зрения экономики ее сравнима с тем, где была Польша. Вступление Польши в ЕС – успех. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной, - отметила посол.

Что известно о требованиях ЕС к Украине по вступлению

Первым будет кластер "Основы" – он о верховенстве права, правосудии, свободе и безопасности.

Чтобы продолжить путь, Украине следует провести реформы. Речь идет о дорожной карте с верховенства права и госслужбы – первое домашнее задание

Когда Украина выполнит и ЕС согласует, можно рассчитывать, что на второй такой межправительственной конференции (ориентировочно в 2025 году) откроют кластер "Основы".

На выполнении домашних задач Киев будет сконцентрироваться в ближайшие полгода, пока Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.

На вопрос, не планирует ли ЕС изменить подход, чтобы такие страны как Венгрия не могли блокировать процесс расширения на каждом этапе, госпожа Матернова ответила:

Расширение ЕС – дело прямого интереса и беспокойства всех стран. И именно так в договорах предусмотрено, что каждое государство имеет право вето, потому что расширение ЕС должно происходить путем консенсуса. Не думаю, что кто-то в ЕС думает об этом. Украина должна очень сильно измениться, чтобы интегрироваться в ЕС, – пояснила Матернова.

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