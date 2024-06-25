По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, в ближайшие 10 лет, а может даже до конца этого десятилетия Украина будет готова стать полноценным членом Евросоюза.
Главные тезисы
- Посол ЕС в Украине предполагает, что Украина станет полноправным членом Евросоюза в течение 10 лет.
- Требования ЕС к Украине включают реформы в сфере верховенства права, правосудия и государственной службы.
- Украина должна выполнить домашние задачи и измениться, чтобы интегрироваться в Евросоюз.
- Присоединение Польши к ЕС считается успехом, что ставит Украину в оптимистичный прогноз вступления.
- Процесс вступления Украины в ЕС требует консенсуса и значительных изменений в стране, включая экономические и правовые аспекты.
Как в ЕС видят сроки получения Украиной членства
На вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей.
По ее словам, 20 лет назад польский ВВП был соизмерим с нынешним украинским.
Что известно о требованиях ЕС к Украине по вступлению
Первым будет кластер "Основы" – он о верховенстве права, правосудии, свободе и безопасности.
Чтобы продолжить путь, Украине следует провести реформы. Речь идет о дорожной карте с верховенства права и госслужбы – первое домашнее задание
Когда Украина выполнит и ЕС согласует, можно рассчитывать, что на второй такой межправительственной конференции (ориентировочно в 2025 году) откроют кластер "Основы".
На выполнении домашних задач Киев будет сконцентрироваться в ближайшие полгода, пока Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.
На вопрос, не планирует ли ЕС изменить подход, чтобы такие страны как Венгрия не могли блокировать процесс расширения на каждом этапе, госпожа Матернова ответила:
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