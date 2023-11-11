Посол ЄС в Україні оцінила вплив ситуації з корупцією на перспективи членства
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Політика
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Посол ЄС в Україні оцінила вплив ситуації з корупцією на перспективи членства

Катаріна Матернова
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, чимало європейських країн мають проблеми із корупцією, однак вирішальним у оцінці щодо перспектив членства є боротьба із хабарництвом. 

Чи може ситуація із корупцією в Україні вплинути на рішення щодо переговорів про членство у ЄС

Матернова підкреслила, що боротьба із корупцією - це процес, який завжди залишається активним.

Боротьба з корупцією - процес, який ніколи не зупиняється.Україна - не єдина країна, що має корупцію, але ви вже зробили багато роботи. У вас є чотири функціонуючі антикорупційні інституції, є реформовані суди, не всі, але це процес, який триває. У вас є вільні засоби масової інформації, сильне громадянське суспільство, - пояснює європейський дипломат.

Вона зазначила, що в Україні продовжується боротьба із проявами корупції і варто очікувати нових позитивних результатів вже найближчим часом.

На думку Матернової, факти проявів корупції в Україні не завадять переговорам щодо вступу України.

Це було б проблемою, якби не було руху в позитивному напрямку. А він є, - наголосила Матернова.

Минулого року Україна набрала 33 бали зі 100 за індексом сприйняття корупції. Це низький показник у порівнянні з іншими країнами ЄС.

Що кажуть в Україні

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готова до компромісів заради членства у ЄС.

Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100 %, - підкреслив секретар РНБО.

На його переконання, подолання корупції є домашнім завданням для України.

Ми маємо це питання вирішити раз і назавжди. Більше того, велике бажання поставити крапку в питанні корупції є й в президента. Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиною, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС. Складного там нічого немає і я не думаю, що для нас це буде важко. Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. Більше того, думаю, вони обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах, - наголошує Данілов.

Він підкреслив, що саме від України залежить, скільки часу знадобиться на проходження процедури вступу у ЄС.

Якщо ми будемо готові в короткий проміжок часу, думаю, за ЄС не забариться взяти нас в члени. Нам треба відповідати критеріям Євросоюзу, це треба розуміти. Йдеться про спільну роботу всієї нашої української громади як на території країни, так і за її межами. Це наше спільне завдання і якщо хтось вважає, що цим має займатися окрема людина або інституція, а всі решта будуть спостерігати - ні, воно так не працює. Нам треба відповідати всім критеріям і розуміти, що докорінна трансформація радянської України, в якій ми продовжуємо сьогодні ще жити,  має відбутися. Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100 %, - пояснює секретар РНБО.

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