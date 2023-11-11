Посол ЄС в Україні оцінила вплив ситуації з корупцією на перспективи членства

За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, чимало європейських країн мають проблеми із корупцією, однак вирішальним у оцінці щодо перспектив членства є боротьба із хабарництвом.

Чи може ситуація із корупцією в Україні вплинути на рішення щодо переговорів про членство у ЄС

Матернова підкреслила, що боротьба із корупцією - це процес, який завжди залишається активним.

Боротьба з корупцією - процес, який ніколи не зупиняється.Україна - не єдина країна, що має корупцію, але ви вже зробили багато роботи. У вас є чотири функціонуючі антикорупційні інституції, є реформовані суди, не всі, але це процес, який триває. У вас є вільні засоби масової інформації, сильне громадянське суспільство, - пояснює європейський дипломат. Поширити

Вона зазначила, що в Україні продовжується боротьба із проявами корупції і варто очікувати нових позитивних результатів вже найближчим часом.

На думку Матернової, факти проявів корупції в Україні не завадять переговорам щодо вступу України.

Це було б проблемою, якби не було руху в позитивному напрямку. А він є, - наголосила Матернова. Поширити

Минулого року Україна набрала 33 бали зі 100 за індексом сприйняття корупції. Це низький показник у порівнянні з іншими країнами ЄС.

Що кажуть в Україні

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готова до компромісів заради членства у ЄС.

Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100 %, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

На його переконання, подолання корупції є домашнім завданням для України.

Ми маємо це питання вирішити раз і назавжди. Більше того, велике бажання поставити крапку в питанні корупції є й в президента. Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиною, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС. Складного там нічого немає і я не думаю, що для нас це буде важко. Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. Більше того, думаю, вони обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах, - наголошує Данілов. Поширити

Він підкреслив, що саме від України залежить, скільки часу знадобиться на проходження процедури вступу у ЄС.