Посол ЄС в Україні оцінила вплив ситуації з корупцією на перспективи членства

За словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, чимало європейських країн мають проблеми із корупцією, однак вирішальним у оцінці щодо перспектив членства є боротьба із хабарництвом.
Чи може ситуація із корупцією в Україні вплинути на рішення щодо переговорів про членство у ЄС
Матернова підкреслила, що боротьба із корупцією - це процес, який завжди залишається активним.
Вона зазначила, що в Україні продовжується боротьба із проявами корупції і варто очікувати нових позитивних результатів вже найближчим часом.
На думку Матернової, факти проявів корупції в Україні не завадять переговорам щодо вступу України.
Минулого року Україна набрала 33 бали зі 100 за індексом сприйняття корупції. Це низький показник у порівнянні з іншими країнами ЄС.
Що кажуть в Україні
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готова до компромісів заради членства у ЄС.
На його переконання, подолання корупції є домашнім завданням для України.
Він підкреслив, що саме від України залежить, скільки часу знадобиться на проходження процедури вступу у ЄС.
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