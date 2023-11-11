Посол ЕС в Украине оценила влияние ситуации с коррупцией на перспективы членства

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, многие европейские страны имеют проблемы с коррупцией, однако решающим в оценке перспектив членства является борьба со взяточничеством.

Может ли ситуация с коррупцией в Украине повлиять на решение о переговорах о членстве в ЕС

Матернова подчеркнула, что борьба с коррупцией – это процесс, который всегда остается активным.

Борьба с коррупцией – процесс, который никогда не останавливается. Украина – не единственная страна, имеющая коррупцию, но вы уже сделали много работы. У вас есть четыре функционирующих антикоррупционных института, есть реформированные суды, не все, но это процесс, который продолжается. У вас есть свободные СМИ, сильное гражданское общество, - объясняет европейский дипломат. Поделиться

Она отметила, что в Украине продолжается борьба с проявлениями коррупции и следует ожидать новых положительных результатов в ближайшее время.

По мнению Матерновой, факты проявлений коррупции в Украине не помешают переговорам по вступлению Украины.

Это было бы проблемой, если бы не было движения в положительном направлении. А он есть, – подчеркнула Матернова. Поделиться

В прошлом году Украина набрала 33 балла из 100 по индексу восприятия коррупции. Это низкий показатель по сравнению с другими странами ЕС.

Что говорят в Украине

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина готова к компромиссам для членства в ЕС.

Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые для всех одинаковы. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%, – подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

По его убеждению, преодоление коррупции является домашней задачей для Украины.

Мы должны этот вопрос решить раз и навсегда. Более того, большое желание поставить точку в вопросе коррупции есть и у президента. Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра Стефанишиной, которое непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы по этому вопросу для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС. Сложного там ничего нет и я не думаю, что для нас это будет тяжело. Соответствующие нормативно правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах, отмечает Данилов. Поделиться

Он подчеркнул, что именно от Украины зависит, сколько времени уйдет на прохождение процедуры вступления в ЕС.