Посол ЕС в Украине оценила влияние ситуации с коррупцией на перспективы членства

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, многие европейские страны имеют проблемы с коррупцией, однако решающим в оценке перспектив членства является борьба со взяточничеством.
Может ли ситуация с коррупцией в Украине повлиять на решение о переговорах о членстве в ЕС
Матернова подчеркнула, что борьба с коррупцией – это процесс, который всегда остается активным.
Она отметила, что в Украине продолжается борьба с проявлениями коррупции и следует ожидать новых положительных результатов в ближайшее время.
По мнению Матерновой, факты проявлений коррупции в Украине не помешают переговорам по вступлению Украины.
В прошлом году Украина набрала 33 балла из 100 по индексу восприятия коррупции. Это низкий показатель по сравнению с другими странами ЕС.
Что говорят в Украине
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина готова к компромиссам для членства в ЕС.
По его убеждению, преодоление коррупции является домашней задачей для Украины.
Он подчеркнул, что именно от Украины зависит, сколько времени уйдет на прохождение процедуры вступления в ЕС.
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