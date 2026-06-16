Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку. Але у МЗС є проблема

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання LB.ua, в розпорядженні якого є відповідний документ. Чому дипломат ухвалив таке рішення та що відбувається в МЗС України — читайте далі.
Головні тези:
- Конфлікт у МЗС розпочався після того, як посольство України на Кіпрі викрило фейкових “почесних консулів”.
- Ніжинський вирішив діяти всупереч рішенню відомства задля збереження міжнародної репутації України.
Відставка посла Ніжинського — що важливо знати
Як зазначив сам посол, під час звільнення він керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.
Варто зазначити, що конфлікт всередині Міністерства закордонних справ України триває уже не перший рік, повідомляє “Європейська правда”.
Так, Сергій Ніжинський ще в грудні 2025 року оголосив, що викрив випадки, коли якісь кіпріоти представлялися "почесними консулами України", не маючи такого статусу.
Тоді в центрі уваги опинився кіпріот Христодулос Еллінас, який ще 3 роки тому дійсно був номінований на посаду, однак, не завершивши процедуру, почав представлятися новим статусом.
На цьому тлі Ніжинський звинуватив колег у недбалості.
За словами посла України на Кіпрі, Еллінас взагалі не має права обіймати посаду, оскільки у минулому має судимість та, відповідно, не відповідає критерію "бездоганної репутації", який є у вимогах до цієї посади.
Ніжинський ніколи не приховував від українців та ЗМІ, що діє всупереч рішенню МЗС і намагається переконати Київ ухвалити правильне рішення.
Колишній глава МЗС України Павло Клімкін також прокоментував ситуацію, що склалася.
За його словами, відповідальність за призначення почесного консула у кінцевому підсумку нестиме посол, який підписав документи.
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