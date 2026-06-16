Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку. Але у МЗС є проблема
Категорія
Політика
Дата публікації

Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку. Але у МЗС є проблема

Сергій Ніжинський
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Джерело:  LB.ua

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання LB.ua, в розпорядженні якого є відповідний документ. Чому дипломат ухвалив таке рішення та що відбувається в МЗС України — читайте далі.

Головні тези:

  • Конфлікт у МЗС розпочався після того, як посольство України на Кіпрі викрило фейкових “почесних консулів”.
  • Ніжинський вирішив діяти всупереч рішенню відомства задля збереження міжнародної репутації України.

Відставка посла Ніжинського — що важливо знати

Ніжинський просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”, — повідомляють журналісти.

Як зазначив сам посол, під час звільнення він керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.

Фото: lb.ua

Варто зазначити, що конфлікт всередині Міністерства закордонних справ України триває уже не перший рік, повідомляє “Європейська правда”.

Так, Сергій Ніжинський ще в грудні 2025 року оголосив, що викрив випадки, коли якісь кіпріоти представлялися "почесними консулами України", не маючи такого статусу.

Тоді в центрі уваги опинився кіпріот Христодулос Еллінас, який ще 3 роки тому дійсно був номінований на посаду, однак, не завершивши процедуру, почав представлятися новим статусом.

На цьому тлі Ніжинський звинуватив колег у недбалості.

За словами посла України на Кіпрі, Еллінас взагалі не має права обіймати посаду, оскільки у минулому має судимість та, відповідно, не відповідає критерію "бездоганної репутації", який є у вимогах до цієї посади.

Ніжинський ніколи не приховував від українців та ЗМІ, що діє всупереч рішенню МЗС і намагається переконати Київ ухвалити правильне рішення.

Остаточне рішення щодо (призначення — ред.) кандидатури Еллінаса на посаду почесного консула було ухвалено центральним апаратом МЗС України без урахування позиції посольства, оцінки ризиків та наданих відповідних матеріалів... Але питання доброчесності почесних консулів — це не персональна дискусія, а питання національних інтересів та міжнародної репутації України.

Сергій Ніжинський

Сергій Ніжинський

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін також прокоментував ситуацію, що склалася.

За його словами, відповідальність за призначення почесного консула у кінцевому підсумку нестиме посол, який підписав документи.

Саме посол відповідає за цю людину. І якщо призначили почесного консула, з яким є проблеми, то це серйозний факап посла і посольських, — наголосив ексміністр.

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