Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку. Але у МЗС є проблема

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання LB.ua, в розпорядженні якого є відповідний документ. Чому дипломат ухвалив таке рішення та що відбувається в МЗС України — читайте далі.

Відставка посла Ніжинського — що важливо знати

Ніжинський просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”, — повідомляють журналісти. Поширити

Як зазначив сам посол, під час звільнення він керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.

Фото: lb.ua

Варто зазначити, що конфлікт всередині Міністерства закордонних справ України триває уже не перший рік, повідомляє “Європейська правда”.

Так, Сергій Ніжинський ще в грудні 2025 року оголосив, що викрив випадки, коли якісь кіпріоти представлялися "почесними консулами України", не маючи такого статусу.

Тоді в центрі уваги опинився кіпріот Христодулос Еллінас, який ще 3 роки тому дійсно був номінований на посаду, однак, не завершивши процедуру, почав представлятися новим статусом.

На цьому тлі Ніжинський звинуватив колег у недбалості.

За словами посла України на Кіпрі, Еллінас взагалі не має права обіймати посаду, оскільки у минулому має судимість та, відповідно, не відповідає критерію "бездоганної репутації", який є у вимогах до цієї посади.

Ніжинський ніколи не приховував від українців та ЗМІ, що діє всупереч рішенню МЗС і намагається переконати Київ ухвалити правильне рішення.

Остаточне рішення щодо (призначення — ред.) кандидатури Еллінаса на посаду почесного консула було ухвалено центральним апаратом МЗС України без урахування позиції посольства, оцінки ризиків та наданих відповідних матеріалів... Але питання доброчесності почесних консулів — це не персональна дискусія, а питання національних інтересів та міжнародної репутації України. Сергій Ніжинський Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін також прокоментував ситуацію, що склалася.

За його словами, відповідальність за призначення почесного консула у кінцевому підсумку нестиме посол, який підписав документи.