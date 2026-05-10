РФ навмисно спрямовує українські дрони на територію країн НАТО — Сибіга

Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам.
Головні тези:
- Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО, що свідчить про втручання РФ в ситуацію.
- Україна готова надати допомогу у захисті повітряного простору Латвії, Фінляндії та інших країн Балтії для забезпечення їхньої безпеки.
Росія навмисно спрямовує українські дрони на країни НАТО
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За словами очільника МЗС, розслідування нещодавніх випадків падіння безпілотників у Латвії підтвердило втручання РФ.
Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) навмисно відволікають українські дрони від їхніх цілей на території Росії, спрямовуючи їх у бік сусідніх держав.
Україна офіційно підтвердила готовність залучити своїх спеціалістів для захисту повітряного простору Латвії, Фінляндії та інших країн Балтії.
Наша мета — забезпечити максимальну безпеку Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії. По-друге, шляхом сприяння посиленню захисту повітряного простору наших друзів.
Він також додав, що Україна готова до безпосередньої взаємодії, щоб запобігати подібним провокаціям у майбутньому.
I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026
The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.
I reaffirmed Ukraine’s willingness…
Нагадаємо, останніми днями ситуація в повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з боку РФ. Зокрема, у ніч на 7 травня кілька російських безпілотників порушили кордон Латвії, а один із них влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне.
Після цього інциденту очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та Латвія перебувають у постійному контакті, а компетентні органи обох країн обмінюються даними для з’ясування всіх обставин.
