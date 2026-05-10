РФ навмисно спрямовує українські дрони на територію країн НАТО — Сибіга

Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам.

Росія навмисно спрямовує українські дрони на країни НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, розслідування нещодавніх випадків падіння безпілотників у Латвії підтвердило втручання РФ.

Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) навмисно відволікають українські дрони від їхніх цілей на території Росії, спрямовуючи їх у бік сусідніх держав.

Сибіга зазначив, що вже провів обговорення цієї ситуації з латвійською колегою Байбою Браже.

Україна офіційно підтвердила готовність залучити своїх спеціалістів для захисту повітряного простору Латвії, Фінляндії та інших країн Балтії.

Наша мета — забезпечити максимальну безпеку Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії. По-друге, шляхом сприяння посиленню захисту повітряного простору наших друзів.

Він також додав, що Україна готова до безпосередньої взаємодії, щоб запобігати подібним провокаціям у майбутньому.

I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.



The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.



I reaffirmed Ukraine’s willingness… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026

Нагадаємо, останніми днями ситуація в повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з боку РФ. Зокрема, у ніч на 7 травня кілька російських безпілотників порушили кордон Латвії, а один із них влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Після цього інциденту очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та Латвія перебувають у постійному контакті, а компетентні органи обох країн обмінюються даними для з’ясування всіх обставин.