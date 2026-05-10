РФ намеренно направляет украинские дроны на территорию стран НАТО — Сибига

Российский РЭБ намеренно отводит украинские дроны на территорию стран НАТО. Украина предложила помощь в предотвращении таких инцидентов.
Главные тезисы
- Российские РЭБ намеренно отводят украинские дроны на территорию стран НАТО.
- Украина предложила помощь в предотвращении подобных инцидентов и защите воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.
Россия намеренно направляет украинские дроны на страны НАТО
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам главы МИД, расследование недавних случаев падения беспилотников в Латвии подтвердило вмешательство РФ.
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) намеренно отвлекают украинские дроны от их целей на территории России, направляя их в сторону соседних государств.
Украина официально подтвердила готовность привлечь своих специалистов по защите воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.
Наша цель — обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путём эффективного противодействия российской агрессии. Во-вторых, способствуя усилению защиты воздушного пространства наших друзей.
Он также добавил, что Украина готова к непосредственному взаимодействию, чтобы предотвращать подобные провокации в будущем.
I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026
The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.
I reaffirmed Ukraine’s willingness…
Напомним, в последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.
После этого инцидента глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения всех обстоятельств.
