РФ намеренно направляет украинские дроны на территорию стран НАТО — Сибига

Российский РЭБ намеренно отводит украинские дроны на территорию стран НАТО. Украина предложила помощь в предотвращении таких инцидентов.

Главные тезисы

  • Российские РЭБ намеренно отводят украинские дроны на территорию стран НАТО.
  • Украина предложила помощь в предотвращении подобных инцидентов и защите воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.

Россия намеренно направляет украинские дроны на страны НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, расследование недавних случаев падения беспилотников в Латвии подтвердило вмешательство РФ.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) намеренно отвлекают украинские дроны от их целей на территории России, направляя их в сторону соседних государств.

Сибига отметил, что уже провел обсуждение этой ситуации с латвийской коллегой Байбой Браже.

Украина официально подтвердила готовность привлечь своих специалистов по защите воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.

Наша цель — обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путём эффективного противодействия российской агрессии. Во-вторых, способствуя усилению защиты воздушного пространства наших друзей.

Он также добавил, что Украина готова к непосредственному взаимодействию, чтобы предотвращать подобные провокации в будущем.

Напомним, в последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

После этого инцидента глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения всех обстоятельств.

В этой связи Украина официально предложила отправить своих специалистов в страны Балтии. Наши эксперты имеют уникальный опыт противодействия российским РЭС и техническому анализу траекторий БПЛА, что поможет союзникам усилить безопасность своих границ.

