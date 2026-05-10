РФ намеренно направляет украинские дроны на территорию стран НАТО — Сибига

Российский РЭБ намеренно отводит украинские дроны на территорию стран НАТО. Украина предложила помощь в предотвращении таких инцидентов.

Россия намеренно направляет украинские дроны на страны НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, расследование недавних случаев падения беспилотников в Латвии подтвердило вмешательство РФ.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) намеренно отвлекают украинские дроны от их целей на территории России, направляя их в сторону соседних государств.

Сибига отметил, что уже провел обсуждение этой ситуации с латвийской коллегой Байбой Браже.

Украина официально подтвердила готовность привлечь своих специалистов по защите воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.

Наша цель — обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путём эффективного противодействия российской агрессии. Во-вторых, способствуя усилению защиты воздушного пространства наших друзей.

Он также добавил, что Украина готова к непосредственному взаимодействию, чтобы предотвращать подобные провокации в будущем.

I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.



The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.



I reaffirmed Ukraine’s willingness… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026

Напомним, в последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

После этого инцидента глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения всех обстоятельств.