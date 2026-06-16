Посол Украины на Кипре Нижинский подал в отставку. Но в МИД есть проблема

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нижинский написал заявление об отставке на имя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание LB.ua, в распоряжении которого есть соответствующий документ. Почему дипломат принял такое решение и что происходит в МИДе Украины — читайте далее.

Отставка посла Нижинского — что важно знать

Нижинский просит принять отставку "в связи с требованием Министра иностранных дел Украины Сибиги А. И. выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству", — сообщают журналисты. Поделиться

Как отметил сам посол, во время увольнения он руководствуется нормами закона Украины "О дипломатической службе".

Фото: lb.ua

Следует отметить, что конфликт внутри Министерства иностранных дел Украины продолжается уже не первый год, сообщает "Европейская правда".

Так, Сергей Нижинский еще в декабре 2025 года объявил, что разоблачил случаи, когда какие-то киприоты представлялись "почетными консулами Украины", не имея такого статуса.

Тогда в центре внимания оказался киприот Христодулос Эллинас, который еще 3 года назад был номинирован на должность, однако, не завершив процедуру, стал представляться новым статусом.

На этом фоне Нижинский обвинил коллег в халатности.

По словам посла Украины на Кипре, Эллинас вообще не имеет права занимать должность, поскольку в прошлом имеет судимость и, соответственно, не отвечает критерию "безупречной репутации", который есть в требованиях к этой должности.

Нижинский никогда не скрывал от украинцев и СМИ, что действует вопреки решению МИД и пытается убедить Киев принять правильное решение.

Окончательное решение о (назначении — ред.) кандидатуре Эллинаса на должность почетного консула было принято центральным аппаратом МИД Украины без учета позиции посольства, оценки рисков и предоставленных соответствующих материалов... Но вопрос добродетели почетных консулов — это не персональная дискуссия, а вопросы национальных интересов и международной репутации. Сергей Нижинский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По его словам, ответственность за назначение почетного консула в конечном итоге будет нести подписавший документы посол.