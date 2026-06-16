Посол Украины на Кипре Нижинский подал в отставку. Но в МИД есть проблема

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нижинский написал заявление об отставке на имя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание LB.ua, в распоряжении которого есть соответствующий документ. Почему дипломат принял такое решение и что происходит в МИДе Украины — читайте далее.
Главные тезисы
- Конфликт в МИДе начался после того, как посольство Украины на Кипре разоблачило фейковых "почетных консулов".
- Нижинский решил действовать вопреки решению ведомства для сохранения международной репутации Украины.
Отставка посла Нижинского — что важно знать
Как отметил сам посол, во время увольнения он руководствуется нормами закона Украины "О дипломатической службе".
Следует отметить, что конфликт внутри Министерства иностранных дел Украины продолжается уже не первый год, сообщает "Европейская правда".
Так, Сергей Нижинский еще в декабре 2025 года объявил, что разоблачил случаи, когда какие-то киприоты представлялись "почетными консулами Украины", не имея такого статуса.
Тогда в центре внимания оказался киприот Христодулос Эллинас, который еще 3 года назад был номинирован на должность, однако, не завершив процедуру, стал представляться новым статусом.
На этом фоне Нижинский обвинил коллег в халатности.
По словам посла Украины на Кипре, Эллинас вообще не имеет права занимать должность, поскольку в прошлом имеет судимость и, соответственно, не отвечает критерию "безупречной репутации", который есть в требованиях к этой должности.
Нижинский никогда не скрывал от украинцев и СМИ, что действует вопреки решению МИД и пытается убедить Киев принять правильное решение.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин также прокомментировал сложившуюся ситуацию.
По его словам, ответственность за назначение почетного консула в конечном итоге будет нести подписавший документы посол.
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