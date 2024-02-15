Постачала деталі ракет до РФ. Суд США визнав винною блогерку Пузирьову

Російська блогерка Христина Пузирьова зробила зізнання в американському суді. Жінка з компаньонами порушила санкції проти РФ і продавала країні-агресорці компоненти для ракет.
У США судять порушників санкцій проти РФ
Американський суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирьову в порушенні санкцій проти РФ і постачанні деталей для ракет. Їй загрожує тюремний термін.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
У федеральному суді в Брукліні Христина Пузирьова визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей за її роль у багатомільйонній схемі з відправлення компонентів, які використовуються в неназваних літальних апаратах, системах керованої ракетної зброї та іншій зброї, суб'єктам, які підпадають під санкції, в Росії.
Зазначається, що компоненти, відправлені з порушенням законодавства про експортний контроль і санкції, пізніше було виявлено на російських збройових платформах і в обладнанні радіотехнічної розвідки в Україні.
При винесенні вироку Пузирьовій загрожує до 20 років позбавлення волі.
Її змова з відмивання грошей була безпосередньо пов'язана з 298 поставками обмежених технологій на суму 7 млн дол на поле бою в Росії.
Пузирьова та її чоловік, обвинувачений Микола Гольцев, неодноразово приїжджали з Канади, щоб зустрітися з підсудним Салімджоном Насриддіновим у Брукліні. Під час таких поїздок Пузирьова використовувала численні банківські рахунки для здійснення фінансових операцій у рамках своєї схеми.
Уряд конфіскував 20 тис дол готівкою з номера нью-йоркського готелю, в якому був заарештований обвинувачений. Загалом уряд конфіскував близько 1,68 млн дол у зв'язку з цією експортною схемою, – йдеться у повідомленні.
Росія обходить санкції
На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.
Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.
Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.
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