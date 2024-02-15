Постачала деталі ракет до РФ. Суд США визнав винною блогерку Пузирьову
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Постачала деталі ракет до РФ. Суд США визнав винною блогерку Пузирьову

United States Attorney's Office
Суд США

Російська блогерка Христина Пузирьова зробила зізнання в американському суді. Жінка з компаньонами порушила санкції проти РФ і продавала країні-агресорці компоненти для ракет. 

У США судять порушників санкцій проти РФ

Американський суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирьову в порушенні санкцій проти РФ і постачанні деталей для ракет. Їй загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

У федеральному суді в Брукліні Христина Пузирьова визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей за її роль у багатомільйонній схемі з відправлення компонентів, які використовуються в неназваних літальних апаратах, системах керованої ракетної зброї та іншій зброї, суб'єктам, які підпадають під санкції, в Росії.

Зазначається, що компоненти, відправлені з порушенням законодавства про експортний контроль і санкції, пізніше було виявлено на російських збройових платформах і в обладнанні радіотехнічної розвідки в Україні.

При винесенні вироку Пузирьовій загрожує до 20 років позбавлення волі.

Христина Пузирьова та її співобвинувачені, ймовірно, придбали та відправили електроніку американського виробництва на мільйони доларів, щоб підтримати Кремль у його триваючих атаках на Україну, – уточнили американські правоохоронці.

Її змова з відмивання грошей була безпосередньо пов'язана з 298 поставками обмежених технологій на суму 7 млн дол на поле бою в Росії.

Пузирьова та її чоловік, обвинувачений Микола Гольцев, неодноразово приїжджали з Канади, щоб зустрітися з підсудним Салімджоном Насриддіновим у Брукліні. Під час таких поїздок Пузирьова використовувала численні банківські рахунки для здійснення фінансових операцій у рамках своєї схеми.

Уряд конфіскував 20 тис дол готівкою з номера нью-йоркського готелю, в якому був заарештований обвинувачений. Загалом уряд конфіскував близько 1,68 млн дол у зв'язку з цією експортною схемою, – йдеться у повідомленні.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

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