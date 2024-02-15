Поставляла детали ракет в РФ. Суд США признал виновной блогера Пузыреву
Категория
Мир
Дата публикации

Поставляла детали ракет в РФ. Суд США признал виновной блогера Пузыреву

United States Attorney's Office
Суд США
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Российский блогер Кристина Пузырева сделала признание в американском суде. Женщина с компаньонами нарушила санкции против РФ и продавала стране-агрессору компоненты для ракет.

В США судят нарушителей санкций против РФ

Американский суд признал виновной российского блогера Кристину Пузыреву в нарушении санкций против РФ и поставке деталей для ракет. Ей грозит тюремный срок.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В федеральном суде в Бруклине Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег за ее роль в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах, системах управляемого ракетного оружия и иного оружия, подпадающим субъектам в России.

Отмечается, что компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки в Украине.

При вынесении приговора Пузыревой грозит до 20 лет лишения свободы.

Кристина Пузырева и ее сообвиняемые, вероятно, приобрели и отправили электронику американского производства на миллионы долларов, чтобы поддержать Кремль в его продолжающихся атаках на Украину, – уточнили американские правоохранители.

Ее сговор по отмыванию денег был напрямую связан с 298 поставками ограниченных технологий на сумму 7 млн долл на поле боя в России.

Пузырева и ее муж, обвиняемый Николай Гольцев, неоднократно приезжали из Канады, чтобы встретиться с подсудимым Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. В ходе таких поездок Пузырева использовала многочисленные банковские счета для осуществления финансовых операций в рамках своей схемы.

Правительство конфисковало 20 тыс долл наличными из номера нью-йоркской гостиницы, в которой был арестован обвиняемый. В целом правительство конфисковало около 1,68 млн долл в связи с этой экспортной схемой, – говорится в сообщении.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, введенные против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, который в обход санкций поставлял российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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