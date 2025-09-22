Постачали Росії українські SIM-карти для роботи дронів — правоохоронці затримали агентів ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення ФСБ вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.

СБУ затримала агентів ФСБ на Київщині

Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Поширити

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

Звідти мобільні карти надсилали до РФ. А саме — до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.

Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» у РФ мобільні картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.