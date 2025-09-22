Постачали Росії українські SIM-карти для роботи дронів — правоохоронці затримали агентів ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення ФСБ вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.
Головні тези:
- Агенти ФСБ були затримані на Київщині під час спроби постачання українських SIM-карт для російських дронів.
- Викрита діяльність російської агентури включала вербування співробітників українських операторів мобільного зв'язку для отримання військової розвідки.
- Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України.
СБУ затримала агентів ФСБ на Київщині
Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.
Звідти мобільні карти надсилали до РФ. А саме — до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.
Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.
Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» у РФ мобільні картки.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
