Постачали Росії українські SIM-карти для роботи дронів — правоохоронці затримали агентів ФСБ
Постачали Росії українські SIM-карти для роботи дронів — правоохоронці затримали агентів ФСБ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення ФСБ вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу.

Головні тези:

  • Агенти ФСБ були затримані на Київщині під час спроби постачання українських SIM-карт для російських дронів.
  • Викрита діяльність російської агентури включала вербування співробітників українських операторів мобільного зв'язку для отримання військової розвідки.
  • Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України.

СБУ затримала агентів ФСБ на Київщині

Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

Звідти мобільні карти надсилали до РФ. А саме — до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.

Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» у РФ мобільні картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

