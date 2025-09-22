Поставляли России украинские SIM-карты для работы дронов — правоохранители задержали агентов ФСБ
Поставляли России украинские SIM-карты для работы дронов — правоохранители задержали агентов ФСБ

СБУ
СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области еще двух российских агентов. По заказу ФСБ они переправляли в страну-агрессор украинские SIM-карты для вражеских дронов, атакующих наше государство.

Главные тезисы

  • Агенты ФСБ задержаны за контрабанду украинских SIM-карт для российских дронов, используемых в атаках на Украину.
  • Разоблаченная деятельность российской агентуры включала вербовку сотрудников украинских операторов мобильной связи для получения военной разведки.
  • Задержанные агенты грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену по Уголовному кодексу Украины.

СБУ задержала агентов ФСБ в Киевской области

Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников.

Как установило расследование, задачу окупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем.

После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты сначала покупали украинские «семерки», а затем для конспирации маршрута посылки направляли их своим соучастникам в Евросоюзе.

Оттуда мобильные карты посылали в РФ. А именно — в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БПЛА.

Еще одной задачей российской агентуры была вербовка работников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные изнутри отечественных операторов.

Контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведактивность, задокументировала агентов и задержала их. В ходе обысков у фигурантов изъяты смартфоны с подтверждениями контактов с куратором от ФСБ и зарубежными сообщниками. Также у агентов обнаружены подготовленные к «трафику» в РФ мобильные карты.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Додати до обраного
СБУ
СБУ
Додати до обраного
СБУ
СБУ
Додати до обраного
СБУ
СБУ

