Постачав деталі для дронів до Росії. Німецький бізнесмен отримав тюремний термін

Німецький суд засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців позбавлення волі за те, що він продавав електроніку компаніям РФ для військового використання, попри санкції проти РФ за агресію проти України.

У Німеччині засудили бізнесмена, що продавав Росії деталі для дронів

Суд у місті Штутгарт постановив, що 59-річний чоловік доставив до Росії 120 тис деталей, які могли бути використані у військових цілях з січня 2020 року по травень 2023 року. У рішенні суду йдеться про те, що серед них були деталі, які потрібні для БпЛА "Орлан-10", який армія РФ використовує у війні проти України.

Також там вказується, що після початку повномасштабної війни в Україні чоловік намагався приховати такі продажі, використовуючи документи для таких пунктів призначення, як Гонконг та Туреччина.

Під час винесення вироку суд "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію - зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року - а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

Також у рішенні суду йдеться, що зловмисник зізнався у скоєнні злочину та сказав, що йому шкода. Водночас його 54-річний бізнес-партнер отримав умовний термін, який є коротшим. Поширити

У Нідерландах оштрафували компанію за допомогу РФ у будівництві Кримського мосту

Як повідомляє видання, компанію звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій.

Компанія виплатила державі загальну суму 1 780 000 євро в межах позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу в розмірі 180 000 євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди в розмірі 1 600 000 євро.

За даними розслідування, у 2015 та 2016 роках Dieseko Group продавала Росії установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту. Також компанія відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

Це відбулося після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії у червні 2014 року за окупацію Криму, що передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.

Видання також зазначає, що на початку вересня 2017 року в щоденній газеті De Gelderlander була опублікована стаття про участь голландських компаній у будівництві Кримського мосту.

За даними Служби державного обвинувачення, це повідомлення спонукало групу з питань прекурсорів, походження, стратегічних товарів, законодавства про санкції (команда POSS) митниці та Служби державного обвинувачення розпочати кримінальне розслідування щодо компаній, згаданих у статті.