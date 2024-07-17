Поставлял детали для дронов в Россию. Немецкий бизнесмен получил тюремный срок
Категория
Мир
Дата публикации

Поставлял детали для дронов в Россию. Немецкий бизнесмен получил тюремный срок

Суд
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Источник:  Reuters

Немецкий суд приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за то, что он продавал электронику компаниям РФ для военного использования, несмотря на санкции против РФ за агрессию против Украины.

Главные тезисы

  • Немецкий бизнесмен с двойным немецко-российским гражданством приговорен к 6,9 года лишения свободы за поставку деталей для дронов в Россию, несмотря на санкции.
  • Нидерландская компания оштрафована на 1780000 евро за помощь в строительстве Крымского моста для РФ после введения санкций.
  • Бизнесмен осознал вину в совершенных преступлениях и был осужден, в то время как его партнер получил условный срок.
  • Нарушение международных торговых санкций и поставка запрещенных товаров в Россию имеют серьезные последствия и могут повлечь за собой наказание.

В Германии осудили бизнесмена, продававшего России детали для дронов

Суд в городе Штутгарт постановил, что 59-летний мужчина доставил в Россию 120 тыс. деталей, которые могли быть использованы в военных целях с января 2020 года по май 2023 года. В решении суда говорится, что среди них были детали, необходимые для БПЛА "Орлан-10", который армия РФ использует в войне против Украины.

Также там указывается, что после начала полномасштабной войны в Украине мужчина пытался скрыть такие продажи с помощью документов для таких пунктов назначения, как Гонконг и Турция.

При вынесении приговора суд "принял во внимание потраченную им преступную энергию — в частности, в форме обхода санкций после февраля 2022 года — а также длительный период транзакций и их значительный объем".

Также в решении суда говорится, что злоумышленник признался в совершении преступления и сказал, что ему жалко. В то же время его 54-летний бизнес-партнер получил условный срок, который является более коротким.

В Нидерландах оштрафовали компанию за помощь РФ в строительстве Крымского моста

Как сообщает издание, компанию обвиняют в нарушении международных торговых санкций.

Компания выплатила государству общую сумму 1780000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1600000 евро.

По данным расследования, в 2015 и 2016 годах Dieseko Group продавала России установки и комплектующие для строительства Крымского моста. Также компания отправляла на объект специалистов по оказанию технической помощи.

Это произошло после того, как ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г. за оккупацию Крыма, предусматривавшие запрет на продажу товаров и предоставление услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

В начале сентября 2017 года в ежедневной газете De Gelderlander была опубликована статья об участии голландских компаний в строительстве Крымского моста.

По данным Службы государственного обвинения, это сообщение побудило группу по вопросам прекурсоров, происхождения, стратегических товаров, законодательства о санкциях (команда POSS) таможни и Службы государственного обвинения начать уголовное расследование в отношении компаний, упомянутых в статье.

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